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內幕／朱立倫不和盧秀燕「硬碰硬」爭黨魁？黨內人士揭有這考量

▲國民黨主席朱立倫傳出將尋求連任。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨主席朱立倫傳出將尋求連任。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林怡昕／台北報導

距離國民黨主席改選還有一年多時間，傳出黨主席朱立倫將尋求連任，而檯面上台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也屢被點名。不過，昨天有黨高層坦言，假如盧秀燕堅決選黨主席，「朱立倫未必會跟她爭」。黨務人士解讀，朱立倫一向都是以大局為重，國民黨已非過去泱泱大黨，「黨內沒有再分裂的本錢」，能理解為何該名黨高層會有這番話。

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根據國民黨黨章規定，黨主席任期4年，預計將於明年9月間改選。距離改選還有一年多的時間，潛在候選人近日紛紛浮上檯面，包含早早就傳出將尋求黨主席連任的朱立倫、2028總統大選最有機會代表國民黨出戰的盧秀燕，以及即將卸任的侯友宜。

面對黨內挑戰者來勢洶洶，昨天國民黨秘書長黃健庭受訪時直言，朱立倫從來沒有告訴他，或讓他感覺到一定要選，更點出選黨主席是「承擔、耗損，整天被挨罵，柴米油鹽醬醋茶很現實」，假如有很好的人選，盧秀燕如果很堅決要選，他認為朱立倫未必會跟她爭。

黨務人士分析，之所以黃健庭會做出此解讀，就是因為朱立倫完全能理解大局重要性，像是2022年扛下壓力提名桃園市長張善政，隔兩年成功讓桃園立委全壘打，以及2024年總統大選提名侯康配、試圖促成藍白合，「如果就以政治個人私人恩怨情節來說，不太可能會做出這樣的決定」，就是因為朱太懂整個大局需要什麼樣子的人。

不過，近日政壇盛傳盧秀燕為了2028選舉路更順遂，不排除競爭黨主席，好能掌握黨機器；侯友宜也傳出，找來先前為他操盤總統大選，也擔任過國民黨祕書長熟悉黨機器運作的金溥聰協助，兩人私下宴請黨籍立委，似乎也開始為了黨主席選舉暖身。

面對各派人士動作連連，不惜上演黨主席選舉前哨戰，黨務人士則感嘆，國民黨好不容易成為立法院多數黨，屆時要大家選邊站，選擇挺朱、挺盧、挺侯等，「連黨內都分裂內耗，外界又要怎麼看我們？何況現在國民黨已非當年的泱泱大黨，實在沒有再內鬥本錢」。

黨務人士續指，況且黨主席平時除了要扛上千萬支出、募款，選舉年還要苦惱提名人選，立法院攻防若沒做好，又會被攻擊沒在做事，對於潛在人選動作不斷，也只能說歡迎來爭取挑戰。

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