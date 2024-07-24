內幕／朱立倫不和盧秀燕「硬碰硬」爭黨魁？黨內人士揭有這考量

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面對黨內挑戰者來勢洶洶，昨天國民黨秘書長黃健庭受訪時直言，朱立倫從來沒有告訴他，或讓他感覺到一定要選，更點出選黨主席是「承擔、耗損，整天被挨罵，柴米油鹽醬醋茶很現實」，假如有很好的人選，盧秀燕如果很堅決要選，他認為朱立倫未必會跟她爭。
黨務人士分析，之所以黃健庭會做出此解讀，就是因為朱立倫完全能理解大局重要性，像是2022年扛下壓力提名桃園市長張善政，隔兩年成功讓桃園立委全壘打，以及2024年總統大選提名侯康配、試圖促成藍白合，「如果就以政治個人私人恩怨情節來說，不太可能會做出這樣的決定」，就是因為朱太懂整個大局需要什麼樣子的人。
不過，近日政壇盛傳盧秀燕為了2028選舉路更順遂，不排除競爭黨主席，好能掌握黨機器；侯友宜也傳出，找來先前為他操盤總統大選，也擔任過國民黨祕書長熟悉黨機器運作的金溥聰協助，兩人私下宴請黨籍立委，似乎也開始為了黨主席選舉暖身。
面對各派人士動作連連，不惜上演黨主席選舉前哨戰，黨務人士則感嘆，國民黨好不容易成為立法院多數黨，屆時要大家選邊站，選擇挺朱、挺盧、挺侯等，「連黨內都分裂內耗，外界又要怎麼看我們？何況現在國民黨已非當年的泱泱大黨，實在沒有再內鬥本錢」。
黨務人士續指，況且黨主席平時除了要扛上千萬支出、募款，選舉年還要苦惱提名人選，立法院攻防若沒做好，又會被攻擊沒在做事，對於潛在人選動作不斷，也只能說歡迎來爭取挑戰。