楊繡惠怒控天后「惡有惡報」！內幕遭瘋猜是白冰冰 本人直球回應
資深女星楊繡惠個性火爆又正義感十足，直率幽默的形象充滿效果，讓她成為各大綜藝節目的常客，楊繡惠也不時會在社群平台上和粉絲互動，然而先前她卻突然意有所指發文某人會惡有惡報，又揭露「某天后級人物」的內幕，引發外界瘋猜兩者之間的關聯性，不少網友依線索推測該名天后為白冰冰，對此，楊繡惠火速否認，反擊網友說法。
記者吳昕蓓／綜合報導
楊繡惠22日在臉書發文表示：「老天爺睜開眼了，惡人要有惡報」，並附上自己露出微笑的照片，沒想到隔了1個小時後，她再度發文：「有一個天后的髮型設計師跟我說，有一個天后2個禮拜要染一次白髮，我看她現在要每天都染白髮了」，不免讓人聯想到兩則貼文是否講的是同一人。
貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示：「稍微找一下新聞，知道在說誰、什麼事了！真的是人在做天在看啊！（姊所言甚是！）」、「想也知道是在講她，這叫報應，哈哈」、「最欣賞姊的豪爽及可愛的氣魄」、「支持我們最棒的女神」，然而也有網友認為，要爆料就直接說出來，「到底在說啥」、「每天吊胃口，又不敢直說。」
部分網友猜測該名天后的身分為白冰冰，對此，楊繡惠也正面回應：「姓白的算天后？」、「她不是天后她是馬（媽）祖。」還有網友狂酸她：「她每次都是在說白冰冰又不敢承認。」楊繡惠更是氣得正面回擊：「你是我肚子的肥蟲嗎？我說誰你都知道！白小姐不是天后她是媽祖！白冰冰是你說的喔！我可以告你毀謗！」