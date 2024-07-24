CNN喊「台灣沒偷走晶片業」！打臉川普 曝台積電成功關鍵難複製
川普日前接受《彭博社》專訪時提及台灣，川普表示美國保護台灣多年，但台灣卻「偷走了」美國的晶片產業，反問「台灣為我們做了什麼？」認為台灣應該要付美國保護費。對此，《CNN》報導分析台灣是如何憑藉自身的遠見、努力和投資，包括台積電創辦人張忠謀提出的代工模式來主導全球半導體產業，絕非「偷竊」，且這些成功關鍵因素難以複製。
記者倪浩軒/綜合報導
《CNN》以「川普稱台灣竊取了美國的晶片產業。但事實並非如此」（Trump says Taiwan stole America’s chip industry. But that’s not true）為題報導，報導首先介紹了張忠謀在台灣是家喻戶曉的半導體之父，台積電創立時的業界領導者是英特爾（Intel）、摩托羅拉（Motorola）和德州儀器公司（Texas Instruments），但張忠謀別闢蹊徑，提出在當時全新的晶圓代工（pure-play foundry）模式，讓台灣專注發展潛在存有優勢的半導體製造。
正是晶圓代工模式重塑了全球電子產業格局，替台灣成為產業領導者奠定了基礎。《晶片戰爭》一書的作者米勒（Christopher Miller）指出，正因如此，台積電可以專注於半導體製造，並且變得越來越擅長製造，更重要的是，它可以為多個不同的客戶進行製造，這使得公司規模擴大。規模對於台積電的成功至關重要，因為它往往會產生更多收入，這些收入可以用於改進晶片生產技術，並降低製造成本，使整個營運更有效率。
如今，台積電擁有世界上最先進的晶片生產技術，並繼續在該領域進行投資與研發。代工生產模式在台灣晶片產業特別成功，台積電前研發總監楊光磊分析，「一流工程師、相對較低的勞動力成本以及較長的工時，這些因素結合進而提高了生產力。」另外也受益於台灣已打造出全面的科技產業支援生態系統，「而這些因素幾乎無法複製。」
報導指出，川普的「保護費」言論在台灣引發不安，人們擔心川普入主白宮後會改變台美關係。然而，即使是拜登政府，為了避免全球半導體供應鏈過分集中在台灣，也積極推動提高美國國內的晶片生產，以降低對台灣或韓國半導體製造的依賴。
雖然目前還不清楚川普若當選總統對台灣意味著什麼，楊光磊認為，晶片產業應該努力建立更好的合作方式，打造互惠互利關係。目前台積電在美國亞利桑那州設廠，但由於不同的勞動法和工作文化等原因，面臨多種阻礙。楊光磊表示，「台積電必須找到一種方法，建立符合其晶圓廠所在地的製造文化，只有這樣，台積電才能真正成為全球化公司。」