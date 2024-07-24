影／選1000元英磅還是棒球？8歲小男孩做出了他人生最正確的決定
美國職棒大聯盟倫敦系列賽，簡稱MLB倫敦系列賽今年6月8日、9日舉行，MLB官方日前發布一則影片，關於一名小男孩Ｍason日前接受網紅Zachery Dereniowski的街訪時，被問到想選擇1000元英鎊(約42000元台幣）還是一顆神秘的棒球時，他毫不猶豫地選擇棒球，並表示，希望自己有天可以站在球場上。由於Mason為一名先天患有糖尿病的病童，Zachery Dereniowski聽聞也邀請Ｍason到現場觀看倫敦系列賽，讓他開心到不能自己。在球賽現場，Ｍason興奮表示，自己未來想替費城人打球，費城人球星Trea Turner也笑著回應：「那我們可能會成為隊友。」
實習記者曹菀薰/綜合報導
費城人鐵粉 Mason最愛棒球
今年8歲的小男孩Ｍason坦言，自己在5歲被診斷出糖尿病的同時認識棒球，打棒球成為了他的夢想，被問到支持哪一隊時，他毫不猶豫回應「費城人」，並表示自己的夢想就是在大聯盟打球，但至今還沒有到現場看過球賽。
Zachery Dereniowski又一次向小男孩確認他的選擇，這次問題還沒問完，小男孩就堅定的回答「棒球」，MLB決定給他一個驚喜的禮物，一封邀請函內寫著「恭喜你，謹代表MLB邀請你和家人一起去觀看倫敦系列賽」，小男孩得知可以去現場觀看費城人與大都會的比賽，並與球員們見面的機會，興奮的說著謝謝並與他擁抱。
到達球場，Mason跳著表示，「我永遠不會忘記這一天，我要看MLB比賽了！」賽後，費城人隊的球星Trea Turner親自向小男孩表示祝賀，並與他握手。費城人隊的球員們也陸續向小男孩打招呼，小男孩表示「這真是美夢成真。」