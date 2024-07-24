台北市25日停班課！漫博開幕日停止展出 時間調整、退票方案出爐
全台灣動漫迷期待的暑假盛會「第23屆漫畫博覽會」原定於7月25日在台北世貿一館熱鬧登場。但由於強颱凱米持續逼近，「北北基桃」四縣市稍早宣布明（25）日停止上班上課，漫博首日開幕也因此停止展出，26至28日的展出時間亦有所調整。
記者潘毅／綜合報導
根據氣象預報，凱米預計今晚登陸台灣宜蘭或花蓮一帶，並帶來持續性的猛烈雨勢，尤其東北部、南部、宜蘭及花蓮山區有超大豪雨，其他地區的山區也有大豪雨，平地則可能出現大雨或豪雨。「北北基桃」四縣市宣布25日停班停課後，漫博官方隨即發佈公告，表示「首日停止展出」。26日至28日的展出時間調整為上午10點至晚上7點，29日則維持在上午10點至晚上6點。
關於退票事宜，民眾可於台北市政府宣布25日停班停課後的30分鐘內，至全家便利商店的任一機台辦理免手續退票。因天氣影響無法參觀的來賓，可於展期內的25日至29日辦理退票。
漫博開幕日因颱風凱米無法如期舉行，讓不少粉絲感到遺憾，紛紛留言「排了假卻少一天可以逛」、「只能說這次真衰，遇到颱風攪局」、「我喜歡的老師活動取消了...」，但也有人認為，停班停課正好懲罰到開幕夜排的不守規則的人。