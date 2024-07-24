大馬數位部長向微軟、CrowdStrike「索賠」！要求為當機損失負責
因為資安公司CrowdStrike更新出包，微軟Windows作業系統19日大當機，災情遍及全球，包括航空業、傳媒、醫院、私人企業及政府辦公室都遭殃。對此，馬來西亞數位部長哥賓星（Gobind Singh Deo）今（24）日表示，已經與微軟和CrowdStrike的代表會面，要求這兩家公司考慮賠償因全球大當機遭受損失的大馬企業。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，哥賓星表示，馬來西亞有5個政府機構和9家從事航空、銀行和醫療相關業務的公司受到影響。
哥賓星透露已與微軟和CrowdStrike的公司代表會面，要求對方提供關於當機事件的完整報告，以及要求這兩家公司採取措施避免再犯，且如果遭到任何企業索賠，哥賓星表示「我已要求他們考慮接受這些索賠，並看看他們能夠在多大程度上幫助解決問題」，大馬政府也會協助企業求償。
馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）的執行長費南德斯（Anthony Fernandes）表示，受到微軟全球大當機影響的航空公司理應獲得賠償，「原則是，如果我們做錯了事，我們就必須賠償；如今我們和其他航空業者損失慘重，他們應該向我們提供賠償，但我們也只能靜觀事態發展」。
目前還不知道微軟大當機造成的全球經濟損失究竟有多少，微軟估計約有850萬台Windows裝置受到影響，而即使先將範圍限縮在馬來西亞，哥賓星也直言損失金額尚未確認。