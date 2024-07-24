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高雄計程車「颱風假起步加收50元」！兩派人吵翻了　真實規定曝光

▲近日強颱「凱米」入侵，稍早全台22縣市也陸續宣布，明（25）日繼續停班停課，同時也有部分大眾運輸工具暫時停駛，許多民眾在外面，也必須仰賴計程車進行移動。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲近日強颱「凱米」入侵，稍早全台22縣市也陸續宣布，明（25）日繼續停班停課，同時也有部分大眾運輸工具暫時停駛，許多民眾在外面，也必須仰賴計程車進行移動。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者潘毅／綜合報導

近日強颱「凱米」入侵，稍早全台22縣市也陸續宣布，明（25）日繼續停班停課，同時也有部分大眾運輸工具暫時停駛，許多民眾人在外面，也必須仰賴計程車進行移動。不過就有高雄的計程車司機，這兩天疑似不斷被客人質疑亂收費，忍不住發文公告「高雄放颱風假，計程車起步就是135元」 ，話題曝光也引發兩派爭論，正確規定也曝光了。

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一位網友在臉書社團「爆怨公社」上抱怨，大喊「高雄颱風假，計程車起步就是135元請不要再說怎麼亂收費了」，由於平時高雄市計程車的起步價為85元，因此貼文一出立刻引發一部分網友的炮火「起步就135，也太貴了吧」、「這是合法的收費方式嗎？」。

▲有高雄的計程車司機，這兩天不斷被客人質疑亂收費，忍不住抱怨。（示意圖／取自pakutaso）
▲有高雄的計程車司機，這兩天不斷被客人質疑亂收費，忍不住抱怨。（示意圖／取自pakutaso）
但也有一票人力挺司機「颱風天叫的到車就要偷笑了，本來就該加錢啊」、「司機颱風天也是冒生命風險載客欸」。

記者實際查詢「高雄市政府交通局」網站發現，在其他加成部分，有明確寫上，當政府宣布高雄市全區停止上班時，颱風豪雨假計程車得加收50元，因此司機加價是合乎規定的，也難怪遭受客人抱怨後，會萌生怨氣。

此外，台南市也同樣有颱風豪雨假加乘，計程車車得加收50元，台北市則是考量到颱風豪雨假考量政策為不鼓勵民眾外出，因此沒有制定加成運價。

▲高雄市政府交通局規定明確寫著，颱風豪雨假發布時，市內的計程車起步價得加收50元。（圖／高雄市交通局）
▲高雄市政府交通局規定明確寫著，颱風豪雨假發布時，市內的計程車起步價得加收50元。（圖／高雄市交通局）
計程車費率大不同！六都現行起步價、特殊加成一次看

台北（北北基）
起步價格：85元（起程前1.25公里不跳表）　
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每60秒5元

春節加價、夜間加成（2300～0600）皆起跳加收20元

桃園
起步價格：90元（起程前1.25公里不跳表）　
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每80秒5元
春節加價：市內加收50元、桃園機場加收15%停留服務費；無夜間加成

台中
起步價格：85元（起程前1.25公里不跳表）　
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每1分鐘5元
春節加價：加收50元
夜間加成：加收20元

台南
起步價格：85元
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每100秒5元
春節加價：加收50元
夜間加成：加收2成費用
颱風豪雨假：加收50元

高雄
起步價格：85元
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每100秒5元
春節加價：加收50元
夜間加成：加收2成費用
颱風豪雨假：加收50元

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