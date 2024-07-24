高雄計程車「颱風假起步加收50元」！兩派人吵翻了　真實規定曝光

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但也有一票人力挺司機「颱風天叫的到車就要偷笑了，本來就該加錢啊」、「司機颱風天也是冒生命風險載客欸」。
記者實際查詢「高雄市政府交通局」網站發現，在其他加成部分，有明確寫上，當政府宣布高雄市全區停止上班時，颱風豪雨假計程車得加收50元，因此司機加價是合乎規定的，也難怪遭受客人抱怨後，會萌生怨氣。
此外，台南市也同樣有颱風豪雨假加乘，計程車車得加收50元，台北市則是考量到颱風豪雨假考量政策為不鼓勵民眾外出，因此沒有制定加成運價。
計程車費率大不同！六都現行起步價、特殊加成一次看
台北（北北基）
起步價格：85元（起程前1.25公里不跳表）
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每60秒5元
春節加價、夜間加成（2300～0600）皆起跳加收20元
桃園
起步價格：90元（起程前1.25公里不跳表）
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每80秒5元
春節加價：市內加收50元、桃園機場加收15%停留服務費；無夜間加成
台中
起步價格：85元（起程前1.25公里不跳表）
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每1分鐘5元
春節加價：加收50元
夜間加成：加收20元
台南
起步價格：85元
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每100秒5元
春節加價：加收50元
夜間加成：加收2成費用
颱風豪雨假：加收50元
高雄
起步價格：85元
起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。
延滯時間計算：每100秒5元
春節加價：加收50元
夜間加成：加收2成費用
颱風豪雨假：加收50元
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