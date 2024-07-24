特斯拉財報不如預期！早盤暴跌12%　科技股慘澹台積電ADR挫逾4％

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）週三公佈最新財報，今年第2季表現不如預期，營收年減7％，連帶使得淨利與去年同期相比衰退45%，讓特斯拉股價在美股24日早盤重挫，一度下跌12％。特斯拉帶頭領跌，美股科技股全線黯淡，截至寫稿時間為止，台積電ADR報162.40，約下跌4.37%。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《CNBC》報導，特斯拉利潤下滑主要是由於銷售放緩和競爭加劇，特斯拉被迫在全球範圍內大幅降價，並提供折扣和買車激勵措施，尤其是在其主要市場之一的中國。特斯拉股價之前雖曾拉出一波強勢反彈，但今年迄今的表現仍遠遠不如標普500指數。特斯拉仍然是美國電動車的最大銷售商，但其市場份額正在被越來越多的競爭對手奪走，而其執行長馬斯克（Elon Musk）經常發表充滿煽動性與政治性的言論，恐也對公司帶來負面影響。不過，也有專家認為特斯拉在自動駕駛、AI應用、能源和機器人計程車等領域依舊充滿希望，即便電動車銷售下滑，仍能透過其他服務重振旗鼓。▲台積電ADR近期波動較大，川普一席台灣「偷走了」美國晶片產業的言論，讓台積電深受地緣政治影響衝擊。（圖／美聯社／達志影像）而台積電ADR近期波動較大，川普一席台灣「偷走了」美國晶片產業的言論，讓台積電深受地緣政治影響衝擊，根據《Insider Monkey》報導，台積電的發展受到兩岸政治衝突的因素阻礙，導致台積電的本益比相較於ASML、輝達、AMD等科技大廠為低。但也有分析師認為，這些擔憂言過其實，台積電並沒有短期風險，美國銀行（Bank of America）的分析師就看好台積電會是AI繁榮的主要受益者和推動者，喊出台積電的目標價上看180美元。美股主要指數開盤齊跌！大型科技股拖累 道瓊、那指重挫逾300點CNN喊「台灣沒偷走晶片業」！打臉川普 曝台積電成功關鍵難複製賀錦麗「換登」後民調超車！真有望擊敗川普？關鍵戰場仍在搖擺州大馬數位部長向微軟、CrowdStrike「索賠」！要求為當機損失負責