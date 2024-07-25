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《富比世》盤點巴黎奧運十大時尚開幕式進場團服！中華隊也進榜

▲巴黎奧運中華隊團服發表會上，6位中華隊成員各自分享了自己隨身攜帶的幸運物，圖為體操精靈丁華恬（左）、柔道好手楊勇緯（右）。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運中華隊團服發表會上，6位中華隊成員各自分享了自己隨身攜帶的幸運物，圖為體操精靈丁華恬（左）、柔道好手楊勇緯（右）。（圖／記者陳云茹攝）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運即將展開，眾所矚目的開幕式，中華代表團將由霹靂舞一哥孫振攜手羽球一姊戴資穎掌旗入場，近日《富比世》就列出本次奧運「十大時尚進場團服」，其中由台灣設計師周裕穎所設計的團服，就被列入這份榜單，周裕穎把台灣特色融入團服，利用「中華台北」變成加油的藝術字，讓世界看見台灣，而周裕穎曾任東京奧運設計，是台灣最前衛的設計家之一。其他像美國、海地、蒙古、獅子山共國、法國還有英國、加拿大也都很有特色。

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把台灣特色融入團服　周裕穎受到青睞

中華隊本次奧運開幕式進場團服，由JUST IN XX的設計師周裕穎領軍，攜手攜手藝術家江賢二、翻轉文字藝術家林國慶、原民國寶工藝家嚴玉英、手工纏花工藝家林佩瑩、臺灣紡織製造大廠旭榮集團、珖藝印花、仁美織標組成設計團隊。

剛搶下台灣拳擊女將黃筱雯則說，第一次穿上團服，感覺相當舒適且設計乾淨利落，充滿力量，楊勇緯穿上團服，也十分有朝氣，很有氣勢。

本次以文化奧運為精神，打造在服裝上策展的全新概念，融合「台灣夢想、台灣力量」的理念，邀請遍佈台灣九個縣市、不同領域的台灣之光跨界合作，共同打造具有「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」精神的國家代表隊進場服，可以看到整套服裝上滿是細節，包含使用台灣山脈作為印花布料、工藝繡花別針、服飾上的反轉文字等等。

YONEX台灣宮前輝久總經理跨海以影片致意表示：「這次YONEX很榮幸能擔綱打造奧運團服的重任，堅持「Made In Taiwan』在地化，這次發表的中華隊服開發理念融合台灣代表性 植物及手寫書法設計，並採用環境友善再生纖維，透氣性極佳的材質所製作，讓與賽選手舒適地度過燠熱的巴黎盛夏，展現最支持台灣的運動品牌，也期待中華健兒們能在奧運場上獲得佳績。」

▲本屆巴黎奧運的中華隊首次與 YONEX合作推出團服，融合台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛。（圖／記者陳云茹攝）
▲本屆巴黎奧運的中華隊首次與 YONEX合作推出團服，融合台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運中華隊團服發表會現場，也擺放了先前公布的中華代表團進場服。（圖／記者林之越攝）
▲巴黎奧運中華隊團服發表會現場，也擺放了先前公布的中華代表團進場服。（圖／記者林之越攝）
▲本屆巴黎奧運的中華隊首次與 YONEX合作推出團服，融合台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛。（圖／記者林之越攝）
▲本屆巴黎奧運的中華隊首次與 YONEX合作推出團服，融合台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛。（圖／記者林之越攝）


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