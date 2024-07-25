《富比世》盤點巴黎奧運十大時尚開幕式進場團服！中華隊也進榜

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中華隊本次奧運開幕式進場團服，由JUST IN XX的設計師周裕穎領軍，攜手攜手藝術家江賢二、翻轉文字藝術家林國慶、原民國寶工藝家嚴玉英、手工纏花工藝家林佩瑩、臺灣紡織製造大廠旭榮集團、珖藝印花、仁美織標組成設計團隊。
剛搶下台灣拳擊女將黃筱雯則說，第一次穿上團服，感覺相當舒適且設計乾淨利落，充滿力量，楊勇緯穿上團服，也十分有朝氣，很有氣勢。
本次以文化奧運為精神，打造在服裝上策展的全新概念，融合「台灣夢想、台灣力量」的理念，邀請遍佈台灣九個縣市、不同領域的台灣之光跨界合作，共同打造具有「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」精神的國家代表隊進場服，可以看到整套服裝上滿是細節，包含使用台灣山脈作為印花布料、工藝繡花別針、服飾上的反轉文字等等。
YONEX台灣宮前輝久總經理跨海以影片致意表示：「這次YONEX很榮幸能擔綱打造奧運團服的重任，堅持「Made In Taiwan』在地化，這次發表的中華隊服開發理念融合台灣代表性 植物及手寫書法設計，並採用環境友善再生纖維，透氣性極佳的材質所製作，讓與賽選手舒適地度過燠熱的巴黎盛夏，展現最支持台灣的運動品牌，也期待中華健兒們能在奧運場上獲得佳績。」
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