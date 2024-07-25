奧運獨家／穿越19世紀！藝術家眼中的運動：奧賽博物館揭秘理想美

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起初運動競賽起源於上流人士，主要參與者為男性，但隨著社會進步，更多女性開始參與運動，女性在1900年首次受邀參加奧運會。
當時，運動反映了歐洲藝術中「理想美」的概念，這一概念受到古代雕像和古典希臘神話的啟發。許多雕像展示了海克力士的健美體型，他是奧林匹克運動會的神話創始人和體能典範。隨著科學的進步，人們對於人體和各種運動的理解不斷加深。
運動與理想展覽作品介紹
布列塔尼角力（Breton Wrestling）
這幅畫作於1890年至1891年間，由法國後印象派男畫家Paul Serusier所創作，受Eugène Henri Paul Gauguin在1888年於龐塔文（Pont-Aven）的影響。畫作呈現布列塔尼村民圍觀兩名孩子角力的場景，希羅式角力在1896年首屆現代奧運會就被列為比賽項目，自由式角力則是在1904年正式被列為奧運會比賽項目。
羽球比賽（A Game of Shuttlecock）
法國畫家Maurice Denis於1900年創作的這幅畫作展現女性參與羽球運動的熱情，儘管羽球當時並未列入奧運正式比賽項目，但這幅畫捕捉了女性穿著長裙與緊身胸衣，進行運動競賽的場景。
裸體跳高和撐竿跳（Nude Man Jumping and Pole-Vaulting）
這是由英國攝影師Eadweard Muybridge於1887年拍攝的照片，展示透過攝影技術來解析人體動作，他的作品也為未來運科分析帶來重大的影響。
兩個裸體男人角力（Two Nude Men Wrestling）
這張照片於1887年拍攝，一樣是出自Muybridge之手，這幅照片展示兩名裸體男子角力的場景。Muybridge的攝影作品以分解圖的方式，捕捉人體運動過程的動態畫面。
射箭手（The Archers）
這幅1985年的粉彩畫展示射箭場景，喚起人們對於海克力斯和斯廷法洛斯湖怪鳥神話故事的想像，這幅畫作以優雅的男性形體為特點，呈現一種如同編舞般的節奏美感。
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