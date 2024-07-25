「桌球甜心」鄭先知撞死人！肇事後對死因有意見　家屬氣炸不和解

奧運獨家／穿越19世紀！藝術家眼中的運動：奧賽博物館揭秘理想美

▲巴黎奧運火熱登場，奧賽博物館展出「運動與理想」展覽，從藝術家眼中看「現代奧運」，揭秘運動之美。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎奧運火熱登場，奧賽博物館展出「運動與理想」展覽，從藝術家眼中看「現代奧運」，揭秘運動之美。（圖／記者路皓惟攝）

特派記者路皓惟/巴黎報導

座落在塞納河左岸的奧賽博物館（Musée d'Orsay），最初是為了接待參加1900年世界博覽會和第一屆巴黎奧林匹克運動會的5000萬訪客而建造的火車站，在1986年才成為博物館。適逢奧運期間，奧賽博物館內展出藝術家眼中的「現代奧運」，《NOWnews》將帶著讀者見證19世紀下半葉運動文化的興起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
19世紀下半葉，運動文化在英國興起，以「健康的心靈在健康的身體中」為宗旨，至今許多現代體育項目都是由英國人發明的。而現代奧林匹克運動會由Le baron Pierre De Coubertin（皮耶·德·古柏坦）所創立，旨在復興奧林匹克運動會，他提議將「更快、更高、更強」作為奧林匹克格言，並透過運動競爭來達成目標。

起初運動競賽起源於上流人士，主要參與者為男性，但隨著社會進步，更多女性開始參與運動，女性在1900年首次受邀參加奧運會。

當時，運動反映了歐洲藝術中「理想美」的概念，這一概念受到古代雕像和古典希臘神話的啟發。許多雕像展示了海克力士的健美體型，他是奧林匹克運動會的神話創始人和體能典範。隨著科學的進步，人們對於人體和各種運動的理解不斷加深。

運動與理想展覽作品介紹

布列塔尼角力（Breton Wrestling）

這幅畫作於1890年至1891年間，由法國後印象派男畫家Paul Serusier所創作，受Eugène Henri Paul Gauguin在1888年於龐塔文（Pont-Aven）的影響。畫作呈現布列塔尼村民圍觀兩名孩子角力的場景，希羅式角力在1896年首屆現代奧運會就被列為比賽項目，自由式角力則是在1904年正式被列為奧運會比賽項目。

▲法國後印象派男畫家Paul Serusier的畫作《布列塔尼角力（Breton Wrestling）》。（圖／記者路皓惟攝）
▲法國後印象派男畫家Paul Serusier的畫作《布列塔尼角力（Breton Wrestling）》。（圖／記者路皓惟攝）
羽球比賽（A Game of Shuttlecock）

法國畫家Maurice Denis於1900年創作的這幅畫作展現女性參與羽球運動的熱情，儘管羽球當時並未列入奧運正式比賽項目，但這幅畫捕捉了女性穿著長裙與緊身胸衣，進行運動競賽的場景。

▲法國畫家Maurice Denis於1900年創作的羽球賽。（圖／記者路皓惟攝）
▲法國畫家Maurice Denis於1900年創作的羽球賽。（圖／記者路皓惟攝）
裸體跳高和撐竿跳（Nude Man Jumping and Pole-Vaulting）

這是由英國攝影師Eadweard Muybridge於1887年拍攝的照片，展示透過攝影技術來解析人體動作，他的作品也為未來運科分析帶來重大的影響。

▲英國攝影師Eadweard Muybridge於1887年拍攝裸體跳高和撐竿跳。（圖／記者路皓惟攝）
▲英國攝影師Eadweard Muybridge於1887年拍攝裸體跳高和撐竿跳。（圖／記者路皓惟攝）

兩個裸體男人角力（Two Nude Men Wrestling）

這張照片於1887年拍攝，一樣是出自Muybridge之手，這幅照片展示兩名裸體男子角力的場景。Muybridge的攝影作品以分解圖的方式，捕捉人體運動過程的動態畫面。

▲英國攝影師Eadweard Muybridge攝影作品強調人體動作分解。（圖／記者路皓惟攝）
▲英國攝影師Eadweard Muybridge攝影作品強調人體動作。（圖／記者路皓惟攝）
射箭手（The Archers）

這幅1985年的粉彩畫展示射箭場景，喚起人們對於海克力斯和斯廷法洛斯湖怪鳥神話故事的想像，這幅畫作以優雅的男性形體為特點，呈現一種如同編舞般的節奏美感。

▲《射箭手（The Archers）》這幅粉彩畫展示當時射箭比賽的場景。（圖／記者路皓惟攝）
▲《射箭手（The Archers）》這幅粉彩畫展示當時射箭比賽的場景。（圖／記者路皓惟攝）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運直擊／中華隊備戰秘密基地！最強後勤資源　這一點打趴其他國

奧運現場／選手村沒冷氣不怕！團本部親自裝設50台移動式空調

奧運直擊／捕獲野生王齊麟跑步拿果汁！「麟洋配」首輪碰日本強敵

奧運拳擊／美媒看好黃筱雯奪金！教練稱壓力大　點出奪牌關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載