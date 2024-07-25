我在巴黎奧運／浪漫不在地鐵裡！每天地獄走一遭　感官刺激大冒險

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剛抵達巴黎不久，馬上就被這座城市的現實給震驚了。從機場到市區，巴黎的地鐵系統無疑是相當方便的，但那種老舊和髒亂的感覺卻讓人很難忽視。地鐵車廂裡的垃圾、流浪漢的尿騷味，再加上夏季的悶熱，讓人一進去就仿佛進入了一個巨大的烤箱。
機場到巴黎市中心約一小時的車程，地鐵上沒有空調，不管走到哪裡，都能聞到混合著體味、尿騷味的獨特味道，這種氣味甚至讓人懷疑自己的嗅覺是不是出了問題，這在炎熱的夏季無疑是對乘客的一種煎熬，所幸這兩天的天氣還算舒適，汗臭、狐臭、不洗澡的怪味忍一忍還算過得去。
擁擠的13號地獄線令人窒息！
據法國媒體報導指出，一個巴黎清潔工平均每月要處理5.6萬平方米的尿漬，這數字聽起來就令人頭皮發麻。而說到巴黎的地鐵，不得不提被當地人戲稱為「地獄線」的13號線。這條全長24.3公里的地鐵線路共有32個站，每天要接待超過60萬的乘客；據悉，高峰時段，車廂裡擠滿了人，甚至達到每平方公尺4.5個人的驚人密度。
這樣的擁擠，再加上悶熱的環境，有時真的感覺呼吸困難。不巧的是，我們所居住的家庭式公寓就位於13號線上面，這讓我們每天都得在地獄走一遭。
我親眼所見的巴黎，與那些電影和書籍中的浪漫場景有著天壤之別。巴黎的地鐵確實方便，但那種髒亂和氣味讓人無法忽視。而且巴黎地鐵的椅子使用絨布，長年下來，上面累積各種味道和污漬，難怪很多人寧願選著站著，也不願意坐著讓雙腿歇息。
浪漫與現實交織 感受花都的獨特魅力
不過，這座城市也有其美好的一面。當你漫步在塞納河畔，欣賞艾菲爾鐵塔上的奧運五環，或者在露天咖啡館享受一杯香醇濃郁的Espresso時，你會感受到巴黎那種獨特的魅力，這些美好瞬間讓人暫時忘卻了地鐵的擁擠和髒亂，沉浸在浪漫的氛圍中。
當你踏上這片土地，走進那些小巷和地鐵站，真正體驗到巴黎人的生活，你會發現，這些不完美也是巴黎的一部分。巴黎不僅僅是旅遊景點和歷史建築，它的真實生活和現實困境同樣值得我們體驗，相信這會是這一趟採訪行程難忘的回憶，每個城市都有它獨特的氣味和故事，而巴黎絕對值得我們一探究竟。
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