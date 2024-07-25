舒淇颱風天曬「素顏辦公照」嘆想點外送 桌上小物成亮點：好可愛
強颱凱米颱風襲台，讓全台21縣市停班停課2天，預計今（25）日晚會登陸福建，台灣本島陸上台灣警報最快在晚上解除。許多藝人的活動也因颱風攪局而取消，國際影后舒淇24日曬出颱風來襲的居家照，感嘆「平時都沒有這麼想吃外賣。」
記者薛羽彤／綜合報導
舒淇昨日在臉書上曬出自己居家辦公的照片，只見她戴著黑框眼鏡素顏坐在電腦前，感嘆「外面風大雨大。人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全，大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑，不要點外賣。」她無奈表示自己現在只能空著肚子，坐在書桌前望著電腦，看著窗外風雨飄搖發呆。
舒淇罕見公開家中辦公桌擺設，吸引網友目光引起熱議，「削鉛筆機太可愛了」、「很有年代感的削鉛筆機欸」、「偶像在台北嗎我願意買去給妳吃」、「姐的顏值完全不受颱風天影響，一樣美若天仙」、「颱風天就是要吃泡麵」、「居然喝可樂。」
勞動部在「食品平台外送員勞動權益保障專區」中指出，所有外送平台業者必須依照「食品外送作業安全衛生指引」執行，保障外送員的勞動權益，特別是在颱風天必須停止外送服務。對此，台北市勞動局長高寶華表示，颱風天勞動高風險為新聞媒體以及外送服務行業，尤其外送平台應停止外送員的工作，否則最高可罰10萬元。