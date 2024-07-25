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張齡予自家飯店才經歷強震！又遇凱米強颱嘆「生意30年來最慘澹」

▲張齡予自家飯店4月才經歷強震，現在又碰上凱米強颱，影響生意，她苦嘆今年是創業30年來，生意最慘澹的時刻。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予自家飯店4月才經歷強震，現在又碰上凱米強颱，影響生意，她苦嘆今年是創業30年來，生意最慘澹的時刻。（圖／張齡予臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

主播張齡予一家人與台灣東部有深厚連結，父親在宜蘭礁溪、花蓮都創立麗翔酒店，今年4月強震，麗翔酒店隔壁的天王星大樓倒塌，讓麗翔預防性停業，沒想到才復業不久又碰上凱米強颱，張齡予坦承生意受到影響，苦嘆「今年真的是創業近30年來最慘澹經營的時刻。」

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凱米颱風來襲，暴風圈籠罩全台灣，北台灣首當其衝，連兩天台灣本島停班停課，可見凱米威力。主播張齡予自家飯店「麗翔酒店」花蓮館為了4月強震的安全考量，被迫停業一段時間，豈料才重新開幕卻又碰上凱米侵襲，張齡予昨日分享花蓮當地狀況和飯店影響，「現在風雨還沒有進來，還好員工都留守，不過生意當然受到影響，希望颱風趕快過，大家趕快復甦出來玩。」對於生意狀況她也苦嘆，今年天災人禍交織，「真的是創業近30年來最慘澹經營的時刻。」

▲得知五月天要來花蓮開唱，讓張齡予很感動，認為這對花蓮人來說是很大的幫助，並透露目前當地的經濟狀況。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲張齡予家中飯店受到凱米颱風影響，生意慘澹。（圖／記者吳翊緁攝影）
花蓮4月3日上午7點58分，發生芮氏規模7.2的顯著有感地震，其中花蓮富凱大飯店、統帥大樓全倒塌，張齡予也曬出自家花蓮麗翔飯店隔壁的天王星大樓岌岌可危的照片，只見天王星朝著張齡予家的飯店靠近，讓她崩潰直呼：「誰快來把那棟樓拉住！倒下來就壓到我們啦！」才剛度過強震的影響，沒想到又碰上颱風影響生意，無法預期的天災著實讓業者無奈。

▲花蓮天王星大樓位移6.5公分，且還在持續傾倒中，讓張齡予相當憂心它傾倒後影響到自家的麗翔酒店。（圖／張齡予FB）
▲4月強震花蓮天王星大樓岌岌可危，讓張齡予相當憂心它傾倒後影響到自家的麗翔酒店。（圖／張齡予臉書）

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