11年2.52兆！NBA新電視轉播合約誕生　TNT出局、王牌天團就此散夥

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根據該協議，ABC/ESPN、NBC/Peacock和Prime Video將從2025-26賽季開始轉播NBA比賽，一直持續到2035-36賽季。根據《The Athletic》記者Andrew Marchand和Ben Pickman聯合報導，NBA的新轉播協議總價是11年770億美元，而NBA的上一份轉播協議總價是9年240億美元，可說是在價碼上有著天壤之別。
TNT還將轉播2024-25賽季，不過由於並未參與新的轉播合約，預計他們和NBA長達40年的合作也將畫下句點，意味著《Inside The NBA》節目將畫下句點。
TNT王牌節目《Inside The NBA》恐落幕
此前傳奇球星、現役球評Charles Barkley表示會和TNT共同進退，不會接受其他媒體的邀約，若TNT不能繼續轉播，他也將退出電視圈。在海外也有相當高人氣和支持的「TNT轉播天團」可能就此散夥。
TNT並沒有全然接受這樣的結果，他們可能會採取其他行動來捍衛自己的權利，他們在一份聲明中表示：「我們匹配了Amazon的報價，因為我們有權這麼做，並且不認為NBA可以拒絕它。他們這樣做是在拒絕很多球迷，這些球迷繼續堅定不移地支持我們一流的報道，透過WBD對影片優先分發平台的全面覆蓋，包括TNT體育，我們與聯盟的40年合作關係，還有Ma，以及我們領先的串流媒體服務。我們認為他們嚴重誤讀了我們在2025-26賽季以及之後賽季的合約權利，我們將採取適當行動。」
周三宣布的協議還包括 WNBA，預計WNBA 在11年內獲得總計22億美元的資金。據知情人士透露，TNT Sports已經將目光投向了Amazon的串流媒體協議，其中包括季後賽、6場分區決賽、季鐘錦標賽和力行賽。據了解具體數字的消息人士透露，Amazon的交易金額每年約為18億美元。