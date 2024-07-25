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11年2.52兆！NBA新電視轉播合約誕生　TNT出局、王牌天團就此散夥

▲根據《The Athletic》報導，NBA宣布延續與ESPN的合作關係，並與新加入的NBC和Amazon Prime Video達成新的11年770億美元電視轉播協議，這也代表著他們和TNT Sports的合作即將結束，由Charles Barkley、Ernie Johnson、Kenny Smith、Shaquille O'Neal等人主持的人氣節目《Inside The NBA》也即將落幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《The Athletic》報導，NBA宣布延續與ESPN的合作關係，並與新加入的NBC和Amazon Prime Video達成新的11年770億美元電視轉播協議，這也代表著他們和TNT Sports的合作即將結束，由Charles Barkley、Ernie Johnson、Kenny Smith、Shaquille O'Neal等人主持的人氣節目《Inside The NBA》也即將落幕。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據《The Athletic》報導，NBA宣布延續與ESPN的合作關係，並與新加入的NBC和Amazon Prime Video達成新的11年770億美元（約合台幣2.52兆）電視轉播合約這也代表著他們和TNT Sports的合作即將結束，由Charles Barkley、Ernie Johnson、Kenny Smith、Shaquille O'Neal等人主持的人氣節目《Inside The NBA》也即將落幕。

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新轉播合約770億美元　2025-26賽季開始

根據該協議，ABC/ESPN、NBC/Peacock和Prime Video將從2025-26賽季開始轉播NBA比賽，一直持續到2035-36賽季。根據《The Athletic》記者Andrew Marchand和Ben Pickman聯合報導，NBA的新轉播協議總價是11年770億美元，而NBA的上一份轉播協議總價是9年240億美元，可說是在價碼上有著天壤之別。

TNT還將轉播2024-25賽季，不過由於並未參與新的轉播合約，預計他們和NBA長達40年的合作也將畫下句點，意味著《Inside The NBA》節目將畫下句點。

TNT王牌節目《Inside The NBA》恐落幕

此前傳奇球星、現役球評Charles Barkley表示會和TNT共同進退，不會接受其他媒體的邀約，若TNT不能繼續轉播，他也將退出電視圈。在海外也有相當高人氣和支持的「TNT轉播天團」可能就此散夥。

TNT並沒有全然接受這樣的結果，他們可能會採取其他行動來捍衛自己的權利，他們在一份聲明中表示：「我們匹配了Amazon的報價，因為我們有權這麼做，並且不認為NBA可以拒絕它。他們這樣做是在拒絕很多球迷，這些球迷繼續堅定不移地支持我們一流的報道，透過WBD對影片優先分發平台的全面覆蓋，包括TNT體育，我們與聯盟的40年合作關係，還有Ma，以及我們領先的串流媒體服務。我們認為他們嚴重誤讀了我們在2025-26賽季以及之後賽季的合約權利，我們將採取適當行動。」

周三宣布的協議還包括 WNBA，預計WNBA 在11年內獲得總計22億美元的資金。據知情人士透露，TNT Sports已經將目光投向了Amazon的串流媒體協議，其中包括季後賽、6場分區決賽、季鐘錦標賽和力行賽。據了解具體數字的消息人士透露，Amazon的交易金額每年約為18億美元。

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