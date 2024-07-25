颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

受停班影響！ETF新兵00951交易待股市恢復正常　樂意掛牌典禮順延

▲台北股匯市今（25）日將再休市一天，台新日本半導體ETF 00951原訂今日掛牌上市，依照證交所說法，掛牌日期不受休市影響，但交易要等到股市恢復正常交易。（圖／證交所提供）
▲台北股匯市今（25）日將再休市一天，台新日本半導體ETF 00951原訂今日掛牌上市，依照證交所說法，掛牌日期不受休市影響，但交易要等到股市恢復正常交易。（圖／證交所提供）

記者許家禎／台北報導

台北股匯市今（25）日將再休市一天，不過台新日本半導體ETF 00951原訂今日掛牌上市，依照證交所說法，掛牌日期不受休市影響，但交易要等到股市恢復正常交易。至於樂意傳播股份有限公司原訂今日上櫃掛牌典禮，櫃買中心指出，將順延到下一個上班日。

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ETF掛牌日遇到颱風休市，是台灣ETF史上頭一遭。全台首檔日本半導體ETF台新00951原訂今日上市，但遇上颱風天休市，證交所指出交易要等到股市恢復正常交易。台新投信看好日本半導體長線行情，特別推出00951，號稱擁有3項創舉，包括是首檔日本半導體ETF、首檔具收益平準金的日股ETF、首檔發行價10元日股ETF。

台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計（資料日期截2023Q3），全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。

黃鈺民指出，就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。

另外，因凱米颱風過境，櫃檯買賣中心原訂舉辦「樂意傳播股份有限公司上櫃掛牌典禮」順延至次一上班日。樂意傳播(股)公司（公司代號:7584）原預計今日在櫃檯買賣中心上櫃掛牌，因受到颱風影響，台北市停班，因此掛牌典禮也延到次一上班日，該活動將於次一上班日上午9時整進行，邀請樂意公司暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。



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