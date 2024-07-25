受停班影響！ETF新兵00951交易待股市恢復正常　樂意掛牌典禮順延

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計（資料日期截2023Q3），全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。
黃鈺民指出，就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。
另外，因凱米颱風過境，櫃檯買賣中心原訂舉辦「樂意傳播股份有限公司上櫃掛牌典禮」順延至次一上班日。樂意傳播(股)公司（公司代號:7584）原預計今日在櫃檯買賣中心上櫃掛牌，因受到颱風影響，台北市停班，因此掛牌典禮也延到次一上班日，該活動將於次一上班日上午9時整進行，邀請樂意公司暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。
更多「凱米颱風來襲」相關新聞。