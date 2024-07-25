花蓮女兒牆狠砸轎車釀1死！為美侖飯店員工宿舍 業者到案說明
凱米颱風侵台，強烈風雨帶給台灣各地災情不斷，昨（24）日花蓮發生一起悲劇，一輛轎車停在花蓮市中興路的一間全家前，豈料由於風勢猛烈，該全家同棟公寓大樓的鐵皮屋頂吹飛，女兒牆也崩落，從高處砸向底下的車輛後座，車輛嚴重毀損，坐在後座的45歲高姓母親傷重送醫不治，7歲馬姓男童則仍昏迷中。警方調查後發現，該棟大樓為美崙飯店租用作為員工宿舍，稍早美崙飯店廖姓協理已被通知至派出所製作筆錄。
記者孫唯容/綜合報導
昨天花蓮出現強烈陣風，最強陣風高達14級，行人幾乎無法行動。傍晚在花蓮市中興路上，一輛白色轎車臨停在全家前，豈料該洞大樓耐不住強勁風勢，先是鐵皮屋頂被吹飛，隨後6樓的女兒牆也墜落，直直砸向停在底下的汽車後座，導致一對母子受重傷，高姓婦人當場失去呼吸心跳，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，失血過多，當晚7點宣告不治。馬姓男童也因傷勢嚴重，仍在小兒加護病房搶救中。
今天稍早，美崙飯店廖姓協理前往派出所製作筆錄，稱該棟大樓為屋主於2012年購入，美崙飯店租下後做為員工宿舍，上方掉落的頂樓加蓋部分在購入時就已存在的既存違建，不過平常沒有在使用，事發後已第一時間與家屬聯繫，醫藥費部分將主動協助。
母子家屬在悲劇發生後也發文表示，「當時看到這影片時，覺得心好痛，再仔細看時，當事人竟然是自己堂哥一家人，很難想像當時我哥有多慌多痛，明明上一秒還好好的，下一秒就這樣發生不幸，堂哥他們一家經歷很多事情，原本幸福快樂的家庭，一瞬間就這樣沒了。」不過貼文曝光後，有網友質疑「為什麼颱風天還要出門？」該家屬則回應：「我哥本身是社工，嫂嫂是護理師，不可能白目在颱風天出遊玩。」