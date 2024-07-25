美國國務卿本週訪問東南亞！尋求抗衡中國之盟友　10天去6國

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他說：「我們將持續深化我們的雙邊關係，擴大我們的盟友與夥伴關係，這些關係已達到前所未見的高度，我們正一起建立相互增強的夥伴關係網。」
中美關係緊張局勢升溫，近幾年美國大幅加強與東南亞數個國家的交流，尤其是在南海與中國陷入領土爭端的國家。布林肯的東南亞行將包括在寮國參加東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）部長級會議。
布林肯的亞洲行將是他3年多前上任以來，第18度訪問這個區域。康達說：「國務卿想對此區傳達的訊息是，美國全力支持印度太平洋地區。」
布林肯將在越南首都河內展開6國訪問行程，他將參加定於25日舉行的已故越共總書記阮富仲的葬禮。阮富仲「因年事已高、重病」，上週病逝於河內的軍醫院，享壽80歲。
在寮國，布林肯26日與27日將參加東協部長級會議，同時也將與中國外交部長王毅會面。美國或中國都沒有證實這場會面是否是完整的雙邊會談或是較不正式的交流。
布林肯之後將前往日本，出席「四方安全對話」外交部長會議，隨後前往菲律賓馬尼拉，布林肯與奧斯汀將與菲律賓對等官員舉行類似會議，中菲在南海的領土爭端很可能是議程重點。布林肯也將與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面。而新加坡和蒙古的參訪，則著重於加強「民間交流」。