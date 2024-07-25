林若亞「嫁賈靜雯前夫」淡出演藝圈8年！罕曝46歲近況 粉絲嚇傻
藝人賈靜雯與富二代前夫孫志浩在離婚之後，各自也找到了新的幸福，賈靜雯在2015年與修杰楷再婚，而孫志浩則是在2016年與模特兒林若亞結婚，林若亞在婚後便淡出螢光幕，至今長達8年的時間，鮮少公開露臉。而林若亞的個人臉書也從2020年開始便停止更新，過著非常低調的生活，直到近日罕見公開露面，還跟老公孫志浩一起上節目，讓大家看到46歲的她依然保持著絕佳的狀態，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
林若亞近日為了力挺好朋友吳大維的節目《跟著大維一起吃》，在結婚8年來第一次與老公孫志浩同框亮相，一行人一起去品嚐上海的特色餐廳。吳大維在節目中詢問孫志浩家庭生活裡通常是誰做主，「在家都是她在管事嗎？比較兇的是她還是你？」林若亞聽了則忍不住笑出來，孫志浩則默默表示：「她是一家之主，都聽她的。」
不過，引起大家注意的是，現年46歲的林若亞，在淡出螢光幕8年之後，狀態依然維持得非常好，不僅肌膚紅潤飽滿，在鏡頭前也看不出來有任何歲月留下的痕跡，跟8年前看起來幾乎是沒什麼變化，讓許多網友都驚訝表示：「怎麼可能都沒變！」、「天啊！神隱的這些年是被冰起來了嗎？怎麼都沒變老」、「好扯，真想知道是怎麼保養的」、「感覺過得很幸福，才會狀態保持得這麼好。」
其實，孫志浩在2010年與賈靜雯確定離婚後，便爆出與模特兒林若亞交往的消息，兩人在交往期間非常低調，直到2016年兩人修成正果一起步入禮堂。林若亞婚後便低調當孫太太，演藝事業也幾乎停擺，個人臉書最後一次更新也停在2020年，淡出螢光幕長達8年之久，讓不少粉絲都相當好奇她這段時間都在忙些什麼。
而在2023年8月時，梧桐妹曾在社群上分享自己跟孫志浩、林若亞、奶奶的合照，一起替林若亞慶生，照片中可以看到林若亞牽著婆婆的手，看起來婆媳關係相當融洽，而孫志浩則是摟著女兒，一手搭著媽媽的肩膀，一家人看起來相當幸福。