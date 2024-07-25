颱風泡麵「公認最難吃」是這碗！廠商也認了被讚爆　真實口感曝光

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事實上，這碗「雙響泡」在台灣已經有多年的歷史，每次只要當台灣網友討論到「台灣最難吃的泡麵」時，雙響泡絕對是榜上有名，不少人感到疑惑「不就是簡單的泡麵為何會如此難吃」，也有許多根本沒吃過人的也相當好奇「到底是有多難吃？」、「從沒吃過，但網友一面倒說難吃....真的有這麼誇張喔？」
而《NOWNews》記者23日晚間前往全聯門市時，就目睹雙響泡成為泡麵貨架「孤獨者」的一幕，只見其他品牌的泡麵全部被一掃而空，唯獨雙響泡的「日式雞白湯麵」以及「沙茶鍋燒意麵」兩種口味在貨架上，甚至有顧客走過來看到剩下雙響泡後，直接打電話告訴親友：「都沒泡麵了啦，剩下雙響泡」，隨後直接離開泡麵區。
廠商自知「雙響泡」不好入口！自嘲難吃、積極改革被讚爆
而這碗「雙響泡泡麵」又是什麼來頭？可能很難相信，其實這是味丹企業推出的其中一款泡麵，旗下還有超好吃的「隨緣素食泡麵」、經典的「味味A排骨雞麵」以及「味味一品泡麵」，明明是同家企業推出的產品，口感落差如此之大，也讓老饕直呼：「拿出隨緣的實力做雙響泡好嗎？」
不過，味丹企業厲害的是，他們善用被網友公認最難吃泡麵這一點，虛心接受指教並且改進，在今年初更是推出新口味「府城擔仔湯麵」，廣告以自嘲幽默拍攝的手法呈現，男主角從一開始聽到要吃雙響炮「感到害怕躲進衣櫃」，到吃進嘴裡後發現「並沒那麼可怕」，主打「試過才知道！不論是好是壞，只有自己吃過才真的知道，而雙響泡都會虛心接受建議。」超大氣的態度，被網友讚爆。
雙響泡泡麵真實開箱心得！最可惜在這點
為了應證網友的說法，記者日前到全聯因為也沒其他泡麵可買，因此就拿了一碗「沙茶鍋燒意麵」口味，由於過去也沒有吃過任何雙響泡的泡麵，就以第一次吃到該碗泡麵來進行評價。包裝外觀精美其實看了會想買，打開後有兩塊麵體，一個粉包以及一包沙茶醬包，非常的簡單。
麵體表現部分，個人覺得雙響泡的麵算是挺Q的，但麵雖然是兩塊，泡出來的量其實跟其他品牌碗裝泡麵沒有差到哪裡去。而在泡麵精華的湯頭上，雙響泡表現差強人意，雖然是沙茶口味，但沙茶感相對不自然，湯頭也沒有完全融合的感覺，且鹹度也有點過高，有這個好的麵體卻沒有相對應厲害的湯頭，其實有點可惜！
整體以一碗28元的泡麵來說，我會選擇吃同品牌的「隨緣速食麵」或者「經典排骨雞麵」。吃完後發現更多人推薦「府城擔仔湯麵」以及「日式雞白湯」，看來可能是買錯口味，只好下次再戰了！
🟡味丹企業「雙響泡」泡麵資訊
📍口味：日式雞白湯、府城擔仔湯麵、沙茶鍋燒意麵、塩味豚骨湯麵、火山岩燒豚骨湯麵、爆香牛肉湯麵
📍價格：通路28元至35元不等
📍網友較推薦口味：日式雞白湯、府城擔仔湯麵