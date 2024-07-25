黎智英3項控罪、表證皆成立！檢控：國安法生效後他立場也沒變
壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司，涉嫌串謀勾結外國勢力一案，今（25日）在香港高院踏入第92日審訊，先前辯方主張，本案表證不成立，因為都發生在國安法生效前；不過控方則認為，此案證據充分、直接，而且黎智英和《蘋果》的立場，在國安法生效後也沒有改變，法官經過考慮，裁定黎智英於本案面對的3項控罪均表證成立。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，黎智英的律師主張，被告之間在國安法前與不同機構合作、發布某些刊物，當時協議仍屬合法，待國安法實施後，協議失效，眾人亦無建立新協議進行違法行為，即使有在節目提及，也只屬評論，認為應裁定表證不成立；何況媒體擔當第四權的角色，新聞自由理應受《基本法》和憲法保障。
然而，香港檢控單位反駁稱，被告之間的協議本身非法，協議自動失效的情況不適用於本案，法庭應一併考慮黎智英在國安法前的行為，以「全面理解本案」，何況黎智英等人的立場，即使在國安法生效後也沒有改變。
據報導，本案4名被告，分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，被控1項串謀發布煽動刊物罪和2項串謀勾結外國勢力罪。