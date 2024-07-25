超過8萬台灣人擁「超過4戶房子」 專家：1原因有錢人不怕囤房稅
房屋稅條例2.0（囤房稅2.0）7月上路後，持有戶數認定成為關鍵，但上路至今，囤房稅發威了嗎？全國8.12萬人持有「超過4戶房子」平均地權條例修正案去年7月上路以及囤房稅2.0在今年7月上路，政策研擬的階段，是否囤房現象減少了？根據內政部統計處最新統計，雖然112年持有4房以上所有權人（含有法人）合計9.53萬人，占1.62％，較109年減少0.04個百分點，但持有人數卻從9萬4380人上升到9萬5348人。
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而上述持有「4房以上所有權人」持有的宅數，雖然112年較109年，占比減少0.18個百分點，由10.66％下滑到10.48％，但「4房以上者持有宅數」仍由78萬2169宅上升到79萬9006宅。
該統計分別自然人與法人。在全國「單獨持有」住宅的自然人部分，持有4房以上者合計8.12萬人，這些人總共持有全國44.07萬宅，占比較109年底減少0.25個百分點，來到6.17％，但持有戶數從44萬1354宅，下降至44萬0745宅，四年僅減少609戶。
法人部分，持有4房以上住宅的法人占12.52％，而持有4房以上者合計1.41萬法人，占比為12.52％，較109年增加0.56個百分點，共持有35.83萬宅，占74.32％，也較109年底增加0.77個百分點。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，囤房稅讓多屋族的稅負增加，但近年來房價漲幅遠超過持有稅增加，且囤房稅會被課到的稅多是高資產族群，不會因囤房稅而改變資產配置。
房市專家何世昌指出，全球許多國家都有實施類似的囤房稅，但都無法有效抑制囤房族數量與房價，台灣也是如此；該稅制卻可有效提升稅收，且因2.0新制採取全國總歸戶，囤房族不必再東躲西藏、將自己名下房子過戶至配偶、小孩名下，囤房族人數預期將續增。