張蘭爆罹嚴重「白癜風」！全臉佈滿白斑照流出 親曝：飛歐洲治療
汪小菲的媽媽張蘭在兒子跟大S（徐熙媛）離婚之後，多次在網路上與大S隔空開戰，直到汪小菲娶了新的老婆Mandy（馬筱梅），雙方之間的戰火才漸漸平息。而近日張蘭在直播時，被不少眼尖的網友發現，她的肌膚狀態似乎不太好，臉上出現了不少白斑，張蘭也坦言自己罹患「白癜風」（白斑症），現在還找不到最佳的治療方式，打算飛去歐洲接受治療，引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
近期張蘭開直播時，被不少網友發現她臉上的白癜風越來越明顯，面積也逐漸變大，狀況變得越來越嚴重，讓許多網友都趕緊留言勸她：「有錢有閒就趕快去治療吧！花大錢去旅遊，還不如先去治病，治病比較要緊」、「臉花了耶，婆婆不趕緊去看診嗎？」、「趁還沒更嚴重之前趕緊去治療吧」、「別再拖延了，快去看醫生比較實在，不要直播了啦。」
而張蘭也坦言：「自己的脖子跟臉上都有明顯的白斑，現在就是靠化妝品來遮掩。」也透露自己並沒有放棄治療，近期會去義大利的療養院，找尋最佳的治療辦法。
此外，汪小菲先前跟老婆馬筱梅一起開直播與粉絲互動，張蘭也在直播中跟兩人互動，還抖內超大禮物給兩人，並在直播時直接大方的「催生」，直呼想再要一個小孫子，還要求馬筱梅別喝咖啡，避免懷孕之後寶寶的皮膚會太黑。而汪小菲和馬筱梅聽了則害羞回應說：「生孩子還是要看緣分的。」後來有網友留言說：「還是乾脆直接做人工受孕，可以一次生三胞胎。」沒想到張蘭還點了網友的讚，可以感受到她真的等不及再抱孫子。