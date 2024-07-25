無懼凱米颱風！「表弟」卡森斯今天率先抵台：等不及要見到球迷了
TAT亞洲巡迴賽台北站受到凱米颱風影響，開幕日改為27日在台北和平館登場，不過3大NBA球星當中的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天上午8點率先抵台，且馬不停蹄就展開訓練，他直呼：「我等不及要跟台灣球迷見面了！」
記者黃建霖/綜合報導
卡森斯抵台 等不及和台灣球迷見面
TAT亞洲巡迴賽台北站儘管賽程有所調整，但精采度絲毫不減，其中「魔獸」霍華德（Dwight Howard）更是心繫台灣，擔心颱風影響已售票球迷權益，決定改成5戰全打，與卡森斯與庫克（Quinn Cook）聯手，要為台北野馬隊拿下首冠。
卡森斯率先在今天早上8點抵達桃園機場，接著前往下榻飯店香格里拉台北遠東國際大飯店，稍事休息後，下午隨即就將展開重量訓練，要為比賽保持最佳狀態，呈現給久違的台灣球迷看。
卡森斯關心台灣颱風情況 希望大家平安
卡森斯球季結束後返回美國後，仍相當關心台灣的狀況，也相當關切這次颱風的消息，希望各地民眾都能平安度過。卡森斯說：「我超級興奮能回到台灣，已經等不及跟大家見面了，希望大家7月27日到8月1日都能進場來為我們加油，我們球場見！」