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無懼凱米颱風！「表弟」卡森斯今天率先抵台：等不及要見到球迷了

▲TAT亞洲巡迴賽台北站受到颱風影響，開幕日改為27日在台北和平館登場，不過3大NBA球星當中的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天上午8點率先抵台，且馬不停蹄就展開訓練，他直呼：「我等不及要跟台灣球迷見面了！」（圖／臺灣野馬提供）
▲TAT亞洲巡迴賽台北站受到颱風影響，開幕日改為27日在台北和平館登場，不過3大NBA球星當中的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天上午8點率先抵台，且馬不停蹄就展開訓練，他直呼：「我等不及要跟台灣球迷見面了！」（圖／臺灣野馬提供）

記者黃建霖/綜合報導

TAT亞洲巡迴賽台北站受到凱米颱風影響，開幕日改為27日在台北和平館登場，不過3大NBA球星當中的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天上午8點率先抵台，且馬不停蹄就展開訓練，他直呼：「我等不及要跟台灣球迷見面了！」

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卡森斯抵台　等不及和台灣球迷見面

TAT亞洲巡迴賽台北站儘管賽程有所調整，但精采度絲毫不減，其中「魔獸」霍華德（Dwight Howard）更是心繫台灣，擔心颱風影響已售票球迷權益，決定改成5戰全打，與卡森斯與庫克（Quinn Cook）聯手，要為台北野馬隊拿下首冠。

卡森斯率先在今天早上8點抵達桃園機場，接著前往下榻飯店香格里拉台北遠東國際大飯店，稍事休息後，下午隨即就將展開重量訓練，要為比賽保持最佳狀態，呈現給久違的台灣球迷看。

卡森斯關心台灣颱風情況　希望大家平安

卡森斯球季結束後返回美國後，仍相當關心台灣的狀況，也相當關切這次颱風的消息，希望各地民眾都能平安度過。卡森斯說：「我超級興奮能回到台灣，已經等不及跟大家見面了，希望大家7月27日到8月1日都能進場來為我們加油，我們球場見！」

▲卡森斯率先在今天早上8點抵達桃園機場，接著前往下榻飯店香格里拉台北遠東國際大飯店，稍事休息後，下午隨即就將展開重量訓練，要為比賽保持最佳狀態，呈現給久違的台灣球迷看。（圖／臺灣野馬提供）
▲卡森斯率先在今天早上8點抵達桃園機場，接著前往下榻飯店香格里拉台北遠東國際大飯店，稍事休息後，下午隨即就將展開重量訓練，要為比賽保持最佳狀態，呈現給久違的台灣球迷看。（圖／臺灣野馬提供）

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