紅襪主帥Alex Cora受肯定！獲3年7億延長合約　成史上第2高薪教頭

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紅襪過去兩年表現不理想，最終皆以美聯東區第5作收。而Alex Cora本季至今率領紅襪隊打出54勝47敗的成績，目前暫居美聯東區第3，儘管很大機率無法與分區第一之姿直接闖進季後賽，但他們距離暫居美聯外卡最後一個名額的皇家隊，只剩下1.5場勝差，還是很有機會能爭奪季後賽席次。
Alex Cora原本的合約將在今年結束後到期，今年已是他執掌紅襪兵符的第6個賽季，稍早他也接受訪問，並表示「這裡就是自己的家」，也感性地說到：「這支球團對我們來說意味著整個世界，他們從我加入到球隊的第一天開始，就相當信任我。2017年發生那麼多事情之後，他們在2021年加倍信任我，休賽季我們之間有很多談話，我只想要感到快樂與舒適。」
根據美媒《ESPN》報導指出，紅襪隊總薪資在開季時為1.7億美元，是近10年來團隊最低的一季。而如今紅襪陣中打擊端有強打Rafael Devers、Jarren Duran，投手群則有加上先發投手Tanner Houck的崛起，讓紅襪今年有望闖進季後賽。
Cora正式成年薪第2高主帥 第1則為小熊教頭
而Alex Cora如今與紅襪達成提前續約共識，簽下一份3年約2175萬美元（約台幣7.1億元）的延長合約，正式成為大聯盟平均年薪第2高的總教練；至於排行第1的則為芝加哥小熊隊教頭Craig Counsell，他在去年球季結束後獲得一份5年4000萬美元（約台幣13億元）合約。