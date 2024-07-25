薔薔西班牙脫了！「上空全裸」挑戰歐洲最大天體營 路人狂瞄比讚
藝人薔薔（林嘉凌）從節目《我愛黑澀會》出道，憑著嗆辣的風格和性感的身材，獲得不少粉絲的支持與喜愛。薔薔近日與團隊夥伴和媽媽一起到西班牙派對之島「伊比薩島（Ibiza）」旅遊，挑戰歐洲最大全裸天體營，並將過程用影片記錄下來，讓大家看到她脫下粉紅色比基尼，大方秀出雙峰，她還自誇胸部是粉色的，沿途經過不少男服務生看到她都比出讚的手勢，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
薔薔近期帶著媽媽跟團隊夥伴一起到西班牙「伊比薩島（Ibiza）」旅遊，挑戰在歐洲最大全裸天體營上空，薔薔表示：「西班牙的憲法保障人民擁有赤裸權，所以他們不會因為赤裸被懲罰。」所以薔薔也自信的換上粉紅色比基尼，並透露自己身上一根雜毛都沒有，看起來很美觀。
接著，從影片中可以看到，薔薔一進到海灘就看見很多年輕男女、小孩、阿公、阿嬤，大家都是全裸，薔薔也跟著體驗裸曬，並脫掉身上的比基尼，還實際測試一下上空全裸沿著海灘走動，會有多少人偷瞄她。薔薔坦言：「一開始怕怕的，但習慣了之後其實真的感覺很舒服自在，有一種自由的感覺，走久了就習慣了。」並自誇她的胸部是粉紅色的，沿路上有看到很多服務生都對她比讚，薔薔也透露：「如果今天是自己一個人，應該會想要連下半身也全裸。」
事後，薔薔也說道：「上空走久了就覺得很正常，剛開始會覺得不習慣，因為習慣穿著衣服，但把衣服脫掉之後，大家都覺得妳很正常，我覺得我還可以上空走更遠，這會讓人上癮，有一種自由感。」不過，薔薔也透露，若要連下半身也不穿的話，可能還需要一些心理建設，「亞洲人可能會覺得在熟人面前全裸很不好意思，但在陌生人面前根本沒差啦！大家可以嘗試一下，打開自己的里程碑。」
不少網友看了影片之後，都紛紛留言表示：「去海灘裸體真的好酷！感覺可以不用在意別人的眼光，做自己的感覺，大大方方的展現自我，但我現在還沒辦法那麼勇敢，希望有朝一日也能像薔薔一樣做自己」、「每次看到薔薔的身材，就非常激勵我持續運動欸」、「好喜歡薔薔可以這樣做自己，年輕的時候我也常常出國這樣玩，勾起我許多的回憶」、「好喜歡看薔薔這樣的ㄎㄧㄤ」、「粉紅色比基尼太好看！好想買同款」、「薔薔真的很強，怎麼有辦法這麼美又這麼搞笑。」