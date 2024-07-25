68歲陳美鳳太兇狠了！深U洋裝大爆乳 喊話追求者：膽子夠大就來
68歲女星陳美鳳有「台灣最美麗的歐巴桑」封號，今（25）日不畏颱風天，包車赴台中出席記者會，她敬業硬著頭皮出門，在高速公路上在心中一直默唸「觀世音菩薩」祈求上蒼保佑平安。她登場時以一襲天藍色垂墜晚禮服，炸出北半球，誠意滿滿驚豔全場。
記者林奕如／台北報導
陳美鳳身上搭配的珠寶，是市價高達3100萬元的巴洛克華麗風的坦桑寶石套鍊和巨大蛋面戒出場，彷彿希臘女神般。電影《鐵達尼號》女主角蘿絲配戴的「海洋之心」正是同樣的坦桑寶石，這個套組難度更高，從搜集到製作整整花了6年時間，她忍不住像小女孩一樣雀躍歡呼：「太開心了，讓我過癮一下。」
陳美鳳笑說，她是真的喜歡藍寶石，可惜年輕時忙於秀場，賺來的錢幾乎都拿去付房貸，所以她一共只買過一個小戒指、一對耳環，「一整串的項鍊我實在捨不得買」，就連便宜一點的胸墜也下不了手。
主持人追問她，七夕情人節馬上就要到了，如果這時真的有追求者捧著坦桑寶石戒指向她熱烈求婚，她會不會馬上答應？陳美鳳先是開玩笑說，「膽子夠大就放馬過來」，接著嘆了一口氣說：「還是希望有個伴，沒有的話，朋友、家人也是好的伴侶。」
陳美鳳受訪時也坦言，心情很複雜，颱風過後台灣各地陸續傳出災情，希望大家都能夠平安，主辦單位評估過公益行善不能等，所以一早分別驅車南下，用實際行動來做公益，也很感謝前來支持公益的朋友。這場記者會後舉辦的一元競標趣味活動，也將撥出部分款項捐給位於台中市北屯區金剛山般若學院。
下個月就是農曆七月，被問到有沒有遇過靈異故事，陳美鳳透露就是「禮多人不怪」，去住飯店就先敲門，到野外拍戲把「不好意思打擾了」掛在嘴邊，而且從以前拍戲就會先拜拜祈福，祈求工作順利，到現在這個習慣也還在。