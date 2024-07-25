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濁水溪潰堤再遇大潮！彰化擴大撤離6村4423人　王惠美視察收容所

▲彰化縣濁水溪口溪洪暴漲，濁水溪河堤破個大洞，溪水稍早淹過堤防，除了鄰近出海口的台西村、頂庄村約1400名居民全部撤離，下午擴大要求周邊6村、4423人預防性撤離。（圖／彰化縣政府提供）
▲彰化縣濁水溪口溪洪暴漲，濁水溪河堤破個大洞，溪水稍早淹過堤防，除了鄰近出海口的台西村、頂庄村約1400名居民全部撤離，下午擴大要求周邊6村、4423人預防性撤離。（圖／彰化縣政府提供）

記者孫唯容／綜合報導

彰化縣濁水溪口溪洪暴漲，濁水溪河堤破個大洞，溪水稍早淹過堤防，彰化縣大城鄉公所決定要鄰近出海口的台西村、頂庄村約1400名居民全部撤離，縣長王惠美稍早勘災後發現溪水愈漲愈高，加上下午2點30分是大潮，因此決議擴大要求周邊6村、4423人預防性撤離。

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▲（圖／彰化縣政府提供）
▲王惠美前往視察收容所。（圖／彰化縣政府提供）
據了解，大城頂庄村約600人，台西村約有800人，鄉公所已請軍方協助，從上午10時許展開撤離作業，到西港國小避難，第四河川局及鄉公所目前均派人在堤防缺口處警戒，努力填補缺口。

王惠美前往勘災時表示，已要求鄰近的6個村莊、4423人預防性撤離，並緊急太空包阻擋水勢，由於下午2點30分是大潮，「雨量會更大，簡直是與時間賽跑。」

大城鄉公所表示，由於堤防已有部分潰堤狀況，已緊急成立收容所，將居民分別安置在西港國小及大城鄉多功能活動中心避難，請民眾切勿前往觀浪，若有災情請通報公所協助。

▲彰化濁水溪暴漲，民宅慘淹半層樓高，4人躲至二樓避難，警消架鐵梯救援。（圖／翻攝畫面）
▲彰化濁水溪暴漲，民宅慘淹半層樓高，4人躲至二樓避難，警消架鐵梯救援。（圖／翻攝畫面）
此外，消防局第四大隊大城分隊上午也獲報，台西村一棟3層樓透天厝被大水淹沒，共有4名住戶逃到2樓求助，現場成汪洋一片，水淹到半層樓高，消防人員立即架梯進行疏散，並於稍早10時23分救出4名住戶，場面驚險。

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