高雄暴雨淹大水！馬路成汪洋 119條排水系統、25座滯洪池近全滿
受凱米颱風及其外圍環流影響，高雄雨勢不斷，中央氣象局持續對高雄市發布超大豪雨特報，山區日累積雨量已逾1300毫米「超越莫拉克颱風等級」，加上沿海地區受天文大潮影響，全市119條區域排水系統跟25座滯洪池都全滿，有多處已明顯積淹水，甚至水淹過膝，高雄市長陳其邁稱政府正全面動員救援積淹水災情。
記者林莞茜／綜合報導
颱風帶來雨勢不斷，陳其邁表示，他已立即與局處首長及區公所召開凱米颱風第三次工作會議。並已到美濃勘查災情、美濃避難收容中心了解撤離情形。強調「現在還在颱風警戒範圍，雖然颱風中心位置已於清晨出海，但夾雜暴風圈和西南風帶來豐沛雨量，累計在過去24小時在山區、茂林已達1000mm以上雨量，預估山區雨量仍然會達到500-600mm，平地在美濃、岡山、燕巢，時雨量也都達到100mm以上。
陳其邁指出，目前滯洪池也因為暴增雨量，也都接近滿水位，市府隨時注意相關包括滯洪池、各水門、抽水機運作，隨時做機動調整，而美濃地區因為旗山溪已經滿水位、美濃湖也因上游積水相當多造成溢堤現象，現在在美濃跟地區指揮官、軍方聯繫，密切注意整個水情狀況來做預防性人員撤離。
陳其邁提醒，這一波大雨可能會持續到今晚甚至明天凌晨，應盡量減少出門，更禁止前往溪邊海邊，他已指示市府團隊務必提高警覺，確實做好各項防颱整備應變工作。至於局部積淹水狀況，多數已排除，但因持續強降雨加上適逢大潮，市府團隊仍會持續掌握與迅速處理。有相關災情，請撥打1999通報、緊急救護請撥打119，市府將儘速出動排除。