許藍方爛醉「鎖骨被種草莓」！害王少偉誤認她有新對象 真兇曝光
性學博士許藍方憑著姣好的外貌和流利的口條，獲得許多粉絲的喜愛與支持，經常受邀上遍各大綜藝節目，人氣不斷攀升。許藍方近日在節目中分享自己喝醉之後發生的糗事，她透露某次跟朋友喝酒，結果醒來之後身上不知道為什麼「被種草莓」，而且王少偉還問她為何有草莓，誤會她有新歡，讓她慌張到不行，後來得知真相，自己也吃驚直呼：「怎麼可能。」
記者洪生儒／綜合報導
許藍方平常工作雖然忙碌，但她仍時常會透過社群分享生活點滴，也會在節目上分享生活中發生的大小事，像近日她上節目《小姐不熙娣》時，透露自己有一次跟派翠克、張琳等好朋友一起去宜蘭玩，沒想到當天喝了烈酒之後就失去意識，讓她直言：「完全不知道自己在幹嘛。」後來見到王少偉，對方突然問她：「妳最近是不是有新對象？」許藍方被問之後一臉充滿問號，完全不知道是什麼情況。
王少偉接著指著許藍方鎖骨的位置，並詢問她：「為什麼會有草莓？」一聽到這句話，許藍方自己也感到相當吃驚，趕緊詢問當天一起出遊的朋友，後來看了朋友拍的影片才知道原來是被同行的張琳給「種草莓」。對此，張琳也解釋：「當天是在玩國王遊戲，沒想到喝醉之後越玩越瘋才會這樣。」
而影片曝光之後，眾人看到影片也又驚訝又好笑的說：「為什麼許藍方看起來很享受？她甚至還去撫摸對方的頭髮耶！」小S也在一旁調侃說：「妳以為是王少偉嗎？」逗得全場大笑。事實上，許藍方跟王少偉在2021年的年底傳出緋聞，不過到現在都已經相隔2年半，兩人始終沒有承認戀情，讓外界都更加好奇他們的實際關係。