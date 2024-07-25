颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

颱風假中央袖手旁觀？政院指口水無助緩解災情「應節制」

▲行政院發言人陳世凱表示，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，各地方政府首長得發布停止上班上課，中央將氣象資訊提供給地方，相關作法行之有年，絕無袖手旁觀一事。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人陳世凱表示，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，各地方政府首長得發布停止上班上課，中央將氣象資訊提供給地方，相關作法行之有年，絕無袖手旁觀一事。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

《聯合報》今（25）日報導稱氣象專責的中央，對於「該不該放假」不能再袖手旁觀。對此行政院回應，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，各地方政府首長得發布停止上班上課，中央將最專業的氣象資訊提供給地方參考，相關作法行之有年，絕無袖手旁觀一事，強調目前首要的工作是中央與地方全力合作，讓災情降到最低，至於政治語言及口水，無助於災情的緩解，呼籲評論及報導應有所節制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有關媒體質疑颱風假發布流程一事，行政院發言人陳世凱表示，凱米雖已於今日上午出海，但台灣仍然在暴風圈範圍當中，尤其中南部地區仍需防範超大豪雨所帶來的影響，政府會謹慎恐懼，以救災作為首要的任務，目前首要的工作是中央與地方全力合作，讓災情降到最低，至於相關政治語言及政治口水，並無助於災情的緩解，呼籲媒體評論及報導應有所節制。

陳世凱表示，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》相關規定，皆有規範非常明確的標準，依據氣象預報或實際觀測，在平均風力、或陣風、或降雨量達到指定標準時，各地方政府首長即得發布停止上班上課，而中央氣象署也都會即時將颱風警報或風雨預報通報給各縣市政府及災防中心，並會與各縣市政府及其災防中心密切聯繫，甚或進行視訊會議，將風雨預測情況供各縣市政府參考。

陳世凱強調，此次凱米颱風來襲前，中央氣象署即已預先於官網上即時更新颱風相關資訊，所有風力、雨量等實際觀測數據更是每10分鐘更新公佈；而在凱米颱風警報發布後，氣象署不僅依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，於上午1時、4時、7時、10時、下午1時、4時、晚間7時及10時前，將颱風來襲、致災性熱帶性低氣壓或連續豪雨影響地區之風力級數、陣風級數及雨量預測列表，即時透過各種傳播媒體播報，並將書面資料送通報權責機關。

陳世凱也說明，也透過每天每隔3小時召開之6至7次記者會對外說明。由於此次凱米颱風來勢洶洶，影響台灣範圍甚大，氣象署為求慎重，於23日下午4時及7時分別召開2次視訊會議，讓各地方政府於宣布隔（24）日是否公佈停班停課前，能獲得最即時準確的氣象資訊。

陳世凱指出，中央已將最專業的氣象資訊提供給地方政府參考，相關作法也行之有年，媒體所謂「中央袖手旁觀」或是「中央當局外人」云云等外行說法，與實際情形並不相符。

陳世凱表示，依據上述《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時」，各地方政府得發布停止上班上課，此係各地方政府在中央所定標準之外，就其轄管範圍地形地勢所為判斷，因此政院對於各地方政府因地制宜所為的預測與決定，皆予以尊重。

強降雨逢大潮！高雄豪雨成災　陳其邁：局部積淹水多數排除

豪雨肆虐！高雄七賢路積淹水　警肉身擋車阻通行

凱米雨炸高雄！四叉貓發文QQ　「岡山老家開門變泳池」

心淌血！凱米雨灌高雄　百萬YTR淪受災戶崩潰「損失幾百萬」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載