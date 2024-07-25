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日本人口連續15年減少！1年內減少逾86萬日本人　萎縮幅度創新高

▲日本厚生勞動省昨（24）日公布最新人口普查數據，截至今年1月1日，不包含外國人的日本人口為1億2156萬1801人，比前一年減少86萬1237人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本厚生勞動省昨（24）日公布最新人口普查數據，截至今年1月1日，不包含外國人的日本人口為1億2156萬1801人，比前一年減少86萬1237人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本厚生勞動省昨（24）日公布最新人口普查數據，截至今年1月1日，不包含外國人的日本人口為1億2156萬1801人，比前一年減少86萬1237人。這是日本人口連續第15年萎縮，同比降幅創1968年開始進行人口普查以來的新高。

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綜合日媒報導，包括外國人在內的日本總人口為1億2488萬5175人，在日本的外國人口迅速增加，比上一年同期增加了32萬9535人，增幅達到11.01％，這讓在日本外國人口總數創歷史新高，達到332萬3374人，這也是首次在日本外國人口突破300萬人。

▲日本結婚人數將創下90年來新低，逐漸步入「婚姻冰河期」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本人口連續第15年萎縮，同比降幅創新高，與此同時日本結婚人數也創下90年來新低。（圖／美聯社／達志影像）
然而，外國人口的增加速度比不上日本人口的減少速度，包括外國人在內的總人口比上一年仍減少了53萬1702人。按都道府縣來看，僅有東京、千葉和沖繩3個都縣的總人口微幅增加，而人口減少幅度最大的則是都縣秋田1.83％、青森1.72％、岩手1.61％。

雖然日本人口數持續減少，但15～64歲的勞動年齡人口占總人口的比例為59.71％，與上一年基本持平。這是由於在日本的外國人口，高達85.22％都是勞動年齡人口，增加的外國人成為支撐日本勞動力的重要因素。

 

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