日本人口連續15年減少！1年內減少逾86萬日本人 萎縮幅度創新高
日本厚生勞動省昨（24）日公布最新人口普查數據，截至今年1月1日，不包含外國人的日本人口為1億2156萬1801人，比前一年減少86萬1237人。這是日本人口連續第15年萎縮，同比降幅創1968年開始進行人口普查以來的新高。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，包括外國人在內的日本總人口為1億2488萬5175人，在日本的外國人口迅速增加，比上一年同期增加了32萬9535人，增幅達到11.01％，這讓在日本外國人口總數創歷史新高，達到332萬3374人，這也是首次在日本外國人口突破300萬人。
然而，外國人口的增加速度比不上日本人口的減少速度，包括外國人在內的總人口比上一年仍減少了53萬1702人。按都道府縣來看，僅有東京、千葉和沖繩3個都縣的總人口微幅增加，而人口減少幅度最大的則是都縣秋田1.83％、青森1.72％、岩手1.61％。
雖然日本人口數持續減少，但15～64歲的勞動年齡人口占總人口的比例為59.71％，與上一年基本持平。這是由於在日本的外國人口，高達85.22％都是勞動年齡人口，增加的外國人成為支撐日本勞動力的重要因素。