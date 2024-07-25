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日股跌1285點！近8年最慘　日經：美國科技股重摔＋日圓升值導致

▲日股日經指數今（25）日大跌1285.34點，收在37869.51點，寫下自2016年6月以來的最大跌點，跌幅約達到3.28％。（圖／美聯社／達志影像）
▲日股日經指數今（25）日大跌1285.34點，收在37869.51點，寫下自2016年6月以來的最大跌點，跌幅約達到3.28％。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日股日經指數今（25）日大跌1285.34點，收在37869.51點，寫下自2016年6月以來的最大跌點，跌幅約達到3.28％。日股於7月11日才創下歷史新高的4萬2224點，但自那以後，半個月累積跌幅已超過10％。對此，《日本經濟新聞》分析日股慘摔是受到美國科技股暴跌以及日圓升值的「共振效應」導致。

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《日經》報導表示，一般來説，股市相比最高點的跌幅超過10％可被認為是「調整局面」，超過20％則是進入「熊市」。如此來看，與7月11日的高點相比日股跌幅已超過10％，符合進入調整局面的定義。

▲美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）週三公佈最新財報，今年第2季表現不如預期，營收年減7％，連帶使得淨利與去年同期相比衰退45%，讓特斯拉股價在美股24日早盤重挫，一度下跌12％。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國電動車巨頭特斯拉週三公佈最新財報，表現不如預期，讓股價於24日下跌12％。（圖／美聯社／達志影像）
日股轉瞬間風雲變色，一來是受到前一日美國股市下跌引發的全球性避險趨勢影響，而美股下跌的震央則是電動車巨頭特斯拉（Tesla）最新財報不如預期，特斯拉股價於24日重挫12％，也連帶衝擊了整體市場投資者的信心，讓資金從大型科技股撤離。

另外，日股跌幅之所以比美股道瓊指數跌幅還劇烈，是因為同時還受到日圓升值影響。近期日圓升值使得日本出口企業的業績惡化，而且外國投資者在投資日本股票之際，有時也會進行等額的「日圓拋售、美元買入」操作，以對沖匯率波動的風險。相反，當外國投資者手中日本股票下跌時，會賣出美元並買入日圓。

換言之，日圓大幅升值和日股下跌會形成一種宛如雙重打擊的連鎖效應，而這種共振效應能否平息，得看日本央行是否會針對匯率和利率提出明確的方向與主張。分析師田中純平認為，如果投資人無法確定日圓匯率將升至何種水準，買入日股可能就會變得很困難。

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