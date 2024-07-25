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波音認了犯詐欺罪！願付賠款79億元　還要砸149億元改善安全計畫

▲波音（Boeing）近幾年來出包事件不斷，日前與美國司法部達成認罪協議，願賠2億美元罰金。（圖／美聯社／達志影像）
▲波音（Boeing）近幾年來出包事件不斷，日前與美國司法部達成認罪協議，願賠2億美元罰金。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國司法部週三（24）公布了與航空巨頭波音公司（Boeing）敲定的新認罪協議細節，內容包含波音願意承認犯下詐欺罪，欺騙美國聯邦航空總署（FAA）以獲得737 Max客機的載客許可，同時表示願意支付2.436億美元的罰款，金額相當於新台幣79億元。

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波音公司於2018、2019年發生兩起與波音737 MAX客機有關的空難，一共造成346人死亡，根據《路透社》、《CNN》取得法庭文件內容，波音公司違背了美國司法部2021年延緩起訴協議時，承諾確保重要的飛機紀錄準確性與完整性，還允許工廠內發生會造成飛安疑慮的工作模式，直到2021年延緩起訴協議到期前，阿拉斯加航空的波音737MAX 客機於1月飛行時機艙門彈飛，才又讓這家公司的飛安與品質問題浮出水面。

波音公司則在2周前同意犯下欺詐罪，法官也批准該份認罪協議。協議內容指出，波音需承認一項「共謀詐欺美國政府」罪名，並支付2.4億美元的罰款，而737 MAX空難的死者家屬可於一週內向法官提出異議，法官將決定是否接受協議，並確定波音是否需要向受害者親屬進行賠償。此外，波音董事會也必須在宣判後4個月內，與罹難者家屬及他們的法律代表團隊舉行會議，同時在公司安全、品質與合規計畫，投資至少4.55億美元（約新台幣149億元）。

波音則對此發表聲明，表示將繼續與監管機構以透明方式合作，並在整間波音公司採取重大措施進一步強化安全、品質與合規計畫。

由於在認罪協議下，波音原先必須給付最多4億8420萬美元的罰金，但美國司法部建議可以用2021年認罪協商的2億4360萬美元罰金來抵消，包含空難罹難者家屬在內的多方批評者為此抨擊美國司法部與波音的協議簡直是「甜心協議」（sweetheart deal），並且批評雙方的「私下交易」難以讓人認同。

有代表罹難者的律師計劃督促法官駁回這項新協議，並稱該份協議讓波音得以做出「其他刑事被告永遠不會得到的讓步」，同時也沒有使波音對346人的死亡負責。

此外，這份協議要求波音指派一名獨立監督員，任期3年，負責評估董事會、高階管理層對公司合規計劃的承諾和有效執行情況，並在每年向公眾匯報波音的改革進展。

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