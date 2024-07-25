凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

颱風過後雨鞋穿好再出門　當心人畜共通「鉤端螺旋體病」找上門　

▲颱風過後清理家園時要慎防人畜共通「鉤端螺旋體病」，外出整理積水應該穿雨鞋，避免被感染的危機。（圖／記者陳明安攝）
▲颱風過後清理家園時要慎防人畜共通「鉤端螺旋體病」，外出整理積水應該穿雨鞋，避免被感染的危機。（圖／記者陳明安攝）

記者周淑萍/綜合報導

凱米颱風外圍環流和引進的西南風，替中南部地區帶來巨量降雨。今日累積雨量中，高雄茂林1083毫米最多，此數據已經逼近2009年莫拉克風災時，在屏東山地門的單日1402毫米降雨量。在高雄也陸續傳出淹水的情況，高雄衛生局提醒清理災後的家園時要慎防人畜共通「鉤端螺旋體病」，尤其外出整理積水應該避免穿拖鞋，減少被感染的危機。快速來了解「鉤端螺旋體病」是什麼？以及會產生哪些狀況。

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🟡鉤端螺旋體病是什麼？

鉤端螺旋體病是因感染「鉤端螺旋體菌」產生的感染症，是熱帶、亞熱帶地區常見的人畜共通感染病。鉤端螺旋體病為人畜共通感染病，不會直接人傳人。

🟡出現的症狀？

臨床表徵不一，約90%受感染者為感冒的輕症，約5-10%受感染者會演變成嚴重致命的黃疸型。典型症狀包括高燒、嚴重頭痛、畏寒、肌肉痠痛及嘔吐，另外還可能出現黃疸、結膜充血、腹痛；部分嚴重型患者若未接受及時診斷及治療，會進展到腎衰竭、肝衰竭等病變。此病如經早期診斷並投予有效之抗生素，通常可完全治癒，但本身有肝、腎等慢性疾病且未經適當治療者之死亡率可能達20﹪。

🟡傳染方式

可經由食入或接觸受感染動物之尿液或組織污染的水、土壤、食物而感染。幾乎所有的哺乳類動物，包括野生或家畜動物，如鼠、狗、牛、豬等。病原菌寄生在動物的腎小管，讓其終生帶菌。

🟡傳播路徑

如有病原菌存在環境中，像是淹水地區之污水，可經由皮膚傷口進入人體而感染，也可能由口腔黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口侵入。該病之潛伏期為4-19天，通常為10天

▲高雄仁武一處民宅，水已淹入住家內。（圖／翻攝畫面）
▲高雄不少地區都出現淹水的情況，民眾在清理家園時要穿上「雨鞋」避免遭受感染。（圖／翻攝畫面）
🟡預防方法

1進行環境、器具之清潔請先施行消毒，涉水時應著防護膠鞋，鞋，避免接觸污染水質；工作完畢後，即刻以肥皂充分洗淨。

2避免在不明水源及不流通的野外水池中赤足涉水。

3暴露於污水或潮濕土壤中時，應著長靴及戴手套等保護措施。

4接觸動物後立即洗手。

▲國民黨立委顏寬恒今天上午到霧峰勘查災情，支持者提醒他把皮鞋換成雨鞋。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.25）
▲國民黨立委顏寬恒今天上午到霧峰勘查災情，也有支持者提醒他把皮鞋換成雨鞋。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.25）

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