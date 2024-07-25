颱風過後雨鞋穿好再出門　當心人畜共通「鉤端螺旋體病」找上門　

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鉤端螺旋體病是因感染「鉤端螺旋體菌」產生的感染症，是熱帶、亞熱帶地區常見的人畜共通感染病。鉤端螺旋體病為人畜共通感染病，不會直接人傳人。
🟡出現的症狀？
臨床表徵不一，約90%受感染者為感冒的輕症，約5-10%受感染者會演變成嚴重致命的黃疸型。典型症狀包括高燒、嚴重頭痛、畏寒、肌肉痠痛及嘔吐，另外還可能出現黃疸、結膜充血、腹痛；部分嚴重型患者若未接受及時診斷及治療，會進展到腎衰竭、肝衰竭等病變。此病如經早期診斷並投予有效之抗生素，通常可完全治癒，但本身有肝、腎等慢性疾病且未經適當治療者之死亡率可能達20﹪。
🟡傳染方式
可經由食入或接觸受感染動物之尿液或組織污染的水、土壤、食物而感染。幾乎所有的哺乳類動物，包括野生或家畜動物，如鼠、狗、牛、豬等。病原菌寄生在動物的腎小管，讓其終生帶菌。
🟡傳播路徑
如有病原菌存在環境中，像是淹水地區之污水，可經由皮膚傷口進入人體而感染，也可能由口腔黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口侵入。該病之潛伏期為4-19天，通常為10天
🟡預防方法
1進行環境、器具之清潔請先施行消毒，涉水時應著防護膠鞋，鞋，避免接觸污染水質；工作完畢後，即刻以肥皂充分洗淨。
2避免在不明水源及不流通的野外水池中赤足涉水。
3暴露於污水或潮濕土壤中時，應著長靴及戴手套等保護措施。
4接觸動物後立即洗手。