她聲音被魏如萱讚賞！港台4新人聯合開唱　笑曝：好像夏令營

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演唱會上Giu林郡彥也分享，在街聲追蹤Gordon Flanders很長一段時間，「他的歌是我很喜歡的風格，在音樂的想法上都會有共鳴。」所以先前促成兩人跨海合作歌曲〈他一定比我好〉；JOYCE就以斯則表示和香港的音樂人都是在IG上認識的，「上個月和Moon Tang約在台中練了歌，表演當天也終於見到Gordon Flanders現場的魅力！」來自香港的Gordon Flanders則瀟灑豎起大拇指大讚，「爽，因為大家都彈吉他！」
此外，提到彼此欣賞的當地音樂人，Giu林郡彥和JOYCE就以斯力推方大同；Gordon Flanders則表示最愛黃宣，還曾鼓起勇氣把自己專輯中的歌曲〈二八年華〉丟給黃宣聽，想讓黃宣給予一些意見；Moon Tang則表示學生時代喜歡9m88、孫盛希和魏如萱，現在愛上鶴The Crane、Joyce就以斯、LÜCY和Layton Wu。
Moon Tang這次也演唱先前被魏如萱都大讚的〈趁你旅行時搬走〉，開心表示魏如萱分享過她的歌，2人還一起合唱過，「那時候已經覺得很神奇！可以在她身旁聽她唱歌，是一件很夢幻的事情！」Gordon Flanders這次來台則選唱方大同的歌曲〈黑洞裡〉致敬，也演唱鶴The Crane的金曲〈不介意〉；JOYCE就以斯則在台上分享將發新專輯，近期正錄製主打歌〈你說話的聲音好細〉，斥資請來樂手錄製弦樂四重奏，也加入最熟悉的吉他和人聲合音編曲，期待可以讓更多人見到新歌超強進化版和不同風格的音樂。