凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

颱風警報解除就衝！今起全家霜淇淋買一送一　7-11咖啡5折可寄杯

▲各大超商推出冰品、咖啡優惠，全家今起連續3天，現擠霜淇淋買一送一優惠，還有經典冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第2杯10元（圖／記者蕭涵云攝）
▲各大超商推出冰品、咖啡優惠，全家今起連續3天，現擠霜淇淋買一送一優惠，還有經典冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第2杯10元（圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風逐漸遠離，將陸續發布解除海陸警報，連續兩天停班停課，今（26）日要上班的民眾也別憂鬱！各大超商推出冰品、咖啡優惠，全家今起連續3天，現擠霜淇淋買一送一優惠，還有經典冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第2杯10元；7-11線上APP寄杯有冰卡布奇諾買2送2，門市還有精品馥芮白咖啡買一送一優惠。

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🟡全家便利商店
📍門市｜7月26日起至7月28日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王 康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾全家自有品牌四季春青茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）

▲全家本週康康五有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜7月24日起至7月28日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家即起冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
▲全家即起冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾英式紅茶買2送1，6.7折（原價35元、特價23元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

▲（圖／7-11提供）
▲7-11大杯精品馥芮白買1送1（圖／7-11提供）
▲7-11英式紅茶買2送1，原價35元、特價23元。（圖／7-11提供）
▲7-11英式紅茶買2送1，原價35元、特價23元。（圖／7-11提供）
◾限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒/濕紙巾/衛生棉，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。

立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折88元/ 999元折110元/ 1998元折220元/ 2997元折330元/3996元折440元/ 4995元折550元。單筆折抵上限550元。

📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.4折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）

▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾多肉葡萄冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲7-11行動隨時取多杯咖啡優惠，包括檸檬氣泡咖啡、風味指定飲品、好時經典可可。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取多杯咖啡優惠，包括檸檬氣泡咖啡、風味指定飲品、好時經典可可。（圖／7-11提供）

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