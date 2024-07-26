萁媽直播高雄淹水慘況「我家前面有小河」 她心驚：10幾年沒這樣
凱米颱風影響全台，各地傳出災情，尤其南部地區大淹水，藝人黃鐙輝的岳母「萁媽」昨（25）日一早就發現家裡樓下淹水，高雄市區超級慘，整條馬路變成漂漂河，她嚇到開直播透露災情，水都淹到車子的半個輪胎高，她驚呼：「已經10幾年沒這樣過，整個高雄市大淹水！」
記者林奕如／綜合報導
她一早到樓下要去牽自己的摩托車，沒想到樓下淹水，「家裡車庫閘門關上了，出門真的要注意瞬間陣風，走騎樓安全，但是真的沒事就在家，這才是放颱風假的用意。」她一路涉水準備牽車，看到沿途商家用桌子、板子防止水淹入，萁媽把手機切換成前鏡頭時，發現高雄道路已成了一片汪洋，還苦笑稱：「我們家前面有小河流。」
萁媽直播向粉絲報告高雄狀況，她全身被風雨打溼十分狼狽，準備走過大馬路像是渡河一樣，需要鼓起勇氣，最後決定放棄打道回府，「不敢過去了，我全身都溼透了。」
她不只擔心自己家中情況，也關心周圍鄰居的安危，請飲料店店員把冷凍庫的電線拔掉，不然會導電害到路人，也在超商門口跟店長討論到高雄這次淹大水，看店家臉上都沒笑容，她最後是跨過大樓的車庫柵欄回家，也幸好有這個柵欄，不然地下室早就淹水，「天啊！嚇死我。」回到家趕快跟粉絲報平安。