民主黨邊緣人賀錦麗　能成為美國首位女總統嗎？

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政策立場模糊缺乏存在感
與其說賀錦麗是更好的候選人，更像是「不會更差，可以順利銜接選戰的人選」。雖然身為女性與非白人，檢察官出身，曾任加州檢察總長，能言善辯的賀錦麗在2020年被欽點成為拜登副手時，為「老白男」的拜登加分不少。
政大國際關係學院副院長盧業中指出，執法人員出身的賀錦麗，國會經驗不足（2016-2020），在黨內本來就算是邊緣人，且三年半任期與拜登團隊不合，她不只在政策上缺乏存在感，民主黨黨內也對她相當反感，甚至還曾討論過，是否要提名賀錦麗作為副手。
根據《財訊》雙週刊報導，少數被拜登交付主導的移民政策，更是今年川普的挑起的主戰場。2021年，賀錦麗上任副總統後首次出國訪問，在瓜地馬拉與總統會面上，公然對移民喊話「Do not come（不要來美國）」，招致媒體批評，也與拜登接納態度直接抵觸，成為與拜登團隊不合的導火線之一。
但賀錦麗也沒有沈默太久，很快的就對川普發動攻勢，要將戰場拉回到「黑暗過去」與「光明未來」對決上。她在四年前的宣傳口號：拿出勇氣，而非禮貌客氣。（Courage, Not Courtesy.），恐怕到現在，才有真正發揮的機會。
力拚谷底反彈 關鍵就在搖擺州
《財訊》雙週刊指出，如果從差異化的角度，政策上的「留白」也不失是優勢。東吳大學政治系助理教授，美國台灣觀測站共同編輯陳方隅觀察，「賀錦麗過去三年半以來沒太大的負面新聞，支持度很難輸給拜登，檢察官出身口才也不會輸給川普，因此短期民調有機會拉上來。要是能夠在搖擺州多爭取到5%的選票，就有一絲逆轉的機會。」
而賀錦麗的另一個機會，就是與拜登的差異。這場選戰打下來，川普砲火猛烈，但拜登只能打政績牌被動防守。賀錦麗在主打「拜規賀隨」同時，是否會針對移民議題、國家安全甚至是貿易政策等選民有感的議題，敢打出與拜登不同，但能吸引選民的政策，考驗賀錦麗團隊的能耐。
但從挑戰面上，政治大學外交系教授，對外關係協會秘書長黃奎博認為，賀錦麗想站上大選起跑線，爭取美國人民支持之前有兩大挑戰，首先是最為人所知的人和問題。
在加州擔任檢察總長時，「政通人和上，也一直都有批評」。前總統歐巴馬雖然立即發推文讚賞拜登的「無私」，卻還沒公開表態支持賀錦麗。
另一個挑戰在於募款，雖然在拜登退選後，民主黨單日募款達3,000萬美元。但是從上一次拜登當選經驗來看，2020年民主黨競選金額高達55億美元；換言之，糧草能不能持盈保泰，還是要看賀錦麗參戰後的表現，能不能讓民主黨金主買單。
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