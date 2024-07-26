Cease狂飆教士隊史第二次無安打比賽！先發鬼神數據創百年紀錄
美國職棒大聯盟聖地牙哥教士今（26）日與華盛頓國民進行3連戰最後一場，教士推出Dylan Cease先發，雖本場比賽因雨延誤大約一個多小時才開打，但Cease沒有受到影響，全場比賽完投9局僅投出3次保送飆出9K，投出教士隊史第二次無安打比賽。賽後Cease接受採訪時表示投出無安打比賽難以置信，目前的心情只能用開心來形容，Cease在近3場的表現可以用鬼神級來形容，根據MLB數據專家Sarah Langs指出Cease是自1901年後，第1位連續3場先發出賽並達成至少30次三振且失分低於兩分的投手。
記者吳政紘/綜合報導
Cease近3場鬼神般演出 創造百年紀錄
教士在一局上靠著金河成帶有3分打點的1壘安打，取得3:0領先，接下來的比賽就由Cease一枝獨秀，Cease全場僅投出3次保送，沒有讓國民打線擊出任何一支安打，飆出9次三振，終場教士就以3:0擊敗國民，Cease投出教士隊史第二次無安打比賽。
2022年9月3日白襪對上雙城的比賽，當時還效力白襪的Cease距離無安打比賽只剩最後一個出局數，兩出局後被現在的隊友Luis Arraez擊出安打，無緣投出無安打，兩年後Cease終於完成無安打比賽，在賽後接受訪問時，Cease說：「能夠做到並在場上體驗這件事，我無法形容我現在的感覺，只能用開心來形容。」
Cease在近3場的表現可以用鬼神級來形容，包括本場比賽在內，近3場先發Cease沒有丟掉任何分數，且3場比賽內僅被對手敲出2支安打，並狂飆30K，根據MLB數據專家Sarah Langs指出Cease是自1901年後，第1位連續3場先發出賽並達成至少30次三振且失分低於兩分的投手。