才出道3個月！27歲女團偶像爆罹癌「倒數手術日」：曾想隱瞞病情
日本女團「Amor Amore.」的27歲團員百野綾華，憑著甜美可愛的長相和性感火辣的體態，在4月正式出道之後，就獲得大批粉絲支持與喜愛。不料，百野綾華近日卻透過社群發文表示自己罹患甲狀腺癌，並且預計在9月開始住院接受治療，她也坦言：「只要一想到這一切，每天都感到很害怕。」消息一出，吸引許多網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
百野綾華24日透過社群發文透露，自己在3月得知罹患甲狀腺癌的消息後，本來打算要隱瞞病情，可是因為真的太想跟大家一起努力走下去，也考量到女團4月才出道，自己如果在9月突然中止所有活動，一定會嚇到大家，所以才會決定要公開病情，希望可以獲得粉絲們的諒解。
此外，百野綾華也坦言：「其實花了很多時間才接受罹癌這件事。」加上自己很害怕打針，如今又要面臨動手術，她直言：「只要一想到9月即將來臨這件事，每天都感到很害怕。」百野綾華目前確定將從9月8日開始暫停一切演藝活動，之後便會住院動手術治療，預計在10月1日回歸舞台。
百野綾華也表示，自己不確定到時候身體的恢復狀況會如何，但她依然希望大家可以等她回歸，「到時候我不知道身體是否能依照自己所想的去行動，也不確定是否能發出聲音，但我一定會努力好起來的，請各位等我回來。」在百野綾華罹癌的消息曝光後，大批網友與粉絲都紛紛到她的社群平台留言，給她加油打氣，希望她可以早日康復並以健康的身體回歸舞台。