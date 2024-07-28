特斯拉股價被財報嚇跌　除獲利衰退40％　這3件事也讓投資人擔憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
特斯拉第2季交車量，優於市場預估（但連兩季衰退），加上執行長馬斯克積極布局人工智慧（AI）業務，讓之前跌跌不休的股價，出現一波漲勢。然而，在本次財報電話會議上，馬斯克透露的消息，顯然無法令投資人感到安心，導致特斯拉盤後股價重挫。具體而言，這些疑慮涵蓋以下3個面向。
一、電動車銷售表現 恐不如去年
《財訊》雙週刊指出，特斯拉被視為電動車龍頭，上季EPS卻大幅衰退，顯示市場競爭日益激烈，侵蝕了特斯拉的獲利能力。美國車輛交易平台Cox Automotive數據顯示，2024上半年，「非特斯拉品牌」電動車在美國的銷售量，年增33%；同期，特斯拉則下滑逾9%。
馬斯克宣稱，競爭對手只會對特斯拉帶來短期影響，不會造成長期問題，並強調將依計畫，在2025上半年，生產價格較經濟實惠的新款電動車。
至於2024全年電動車銷售目標，特斯拉並未提出具體數字，僅稱「今年的成長率，可能會明顯低於去年。」
二、自動駕駛計程車推出時程 面臨不確定性
對於備受期待的自動駕駛計程車，馬斯克指出，相關細節的發布，將從原先安排的8月，延後到10月。另一方面，特斯拉是否已取得自動駕駛計程車的營運許可？截至今年4月，包括加州、亞利桑那州和內華達州的監管機構都表示，尚未收到特斯拉的申請。
當被問及自動駕駛計程車何時能夠正式上路時，馬斯克回應，「若明年無法做到這件事，我會很震驚。」但他也坦言，過去對自動駕駛計程車的時程預測「過於樂觀」。
三、墨西哥建廠計畫擱置 政策變數浮現
馬斯克也在電話財報會議中證實，墨西哥的建廠計畫暫時擱置，主因在於，共和黨總統候選人川普放話，若他勝選，將對自墨西哥進口的車輛加徵關稅。
在川普遭遇槍擊當天，馬斯克便公開表態支持川普。不過，川普曾揚言，如果他重返白宮，會取消拜登政府對電動車產業的政策支持；對此，馬斯克稱，這個消息對特斯拉的競爭對手來說，是「毀滅性的」，但對特斯拉只會造成輕傷，長遠來看，甚至有所助益。
馬斯克解釋，取消政策支持，對特斯拉電動車銷售的影響並不重要，因為「特斯拉是一家專注於自動駕駛技術的人工智慧公司」。
《財訊》雙週刊指出，值得注意的是，美國總統大選結果，還在未定之天，但特斯拉獲利衰退，是既定事實，如何拿出具體策略，改善獲利能力，將成為馬斯克挽回投資人信心的關鍵。
延伸閱讀：
台積電股價反彈！拜登退選後美股、台股回神 面對總統大選投資人應避免做這件事
https://www.wealth.com.tw/articles/e05a2fe0-2689-4d41-8984-1cccec4c71a1
川普嚇跌台積電！投資人心驚驚 為何分析師認為市場反應過度？
https://www.wealth.com.tw/articles/6d9b6857-5b1f-4186-9786-6435e656b5dc
台股將持續回檔？台塑除息、亞洲生技大會登場、特斯拉發布財報 本週投資人得留意這3件事
https://www.wealth.com.tw/articles/d76cc475-3a57-4082-8a54-4356dc45f86b