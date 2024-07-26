「嘴綠」Green口出狂言！直言若進季後賽無法奪冠 不如提早放暑假

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稍早Draymond Green做客前NBA球員Jeff Teague的個人Podcast節目，談到勇士上個賽季的處境，Green表示：「有鑒於我已經擁有4枚冠軍戒指了，再讓我努力進季後賽但是卻倒在首輪，我是不願意的，甚至是止步次輪我也不願意，我寧願回家享受夏天假期。」
「我的意思是我們會全力以赴地爭取冠軍，但是如果球隊跟我說，我們的目標是闖進季後賽，我會回答他們別浪費我的時間。晉級季後賽？那是溜馬那種隊伍的目標，我說錯了嗎，和那些進了季後賽但最終沒奪冠的球隊相比，我們比他們多享受了一個月的夏天。」Green如此說到。
不過此番言論一出後，許多網友則是皆不認同，也紛紛留言表達意見，並寫下：「很難想像這是一個職業球員說出來的話」、「沒有Stephen Curry你算什麼？」、「並不是除了冠軍其他都是輸家」、「溜馬躺著也中槍」。
替K湯離隊感到高興 Green稱因他在勇士不再開心
而節目的最後Green也談到昔日並肩作戰多年的隊友Klay Thompson，他則是相當替K湯感到高興，「我特別開心他離開了，原因是他在勇士待得不再開心了。作為他的好兄弟，我不在乎怎麼樣對我是最好、怎麼樣對球隊最好的，我只希望怎麼對他最好。」