滑雪潛水暗藏經營哲學　大亞沈尚弘：越有挑戰性！我越想做好

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不怕難！阻礙當成個性磨練
根據《財訊》雙週刊報導，作為1955年創業的大亞第2代，沈尚弘台大電機系畢業後，前往美國埃默里大學取得企管碩士；在AT&T（美國電話與電報公司）工作4年後返台，1997年接任大亞總經理，2003年升任董事長。
經過這些年的努力，大亞的事業版圖不斷擴大，不但電線電纜的本業更加穩固，還向上下游延伸，並往中國、越南等海外布局；2006年在越南上市，成為越南證交所首家百分之百外資上市的企業。大亞並跨足太陽能等綠能產業，更支持創投，讓電線電纜、能源和創投成為集團的三根支柱。2003年大亞營收67億元，2023年集團合併營收已增加到264億元，EPS（每股稅後純益）達3.91元，創下歷年最高。
《財訊》雙週刊指出，大亞繳出這樣的成績單，其實和沈尚弘的個性和行事風格有很大的關係。除了攝影，聲樂、騎腳踏車、滑雪、打高爾夫、潛水等，都是他的興趣，其中不乏一些有危險性的運動，而且他都是玩真的，例如潛水，就會去取得執照。
今年66歲的他強調：「愈有危險性就愈有挑戰性和技巧，我就愈想把它做好，進步到一定的程度。克服困難需要毅力和智力，還要花時間，這是一種個性的磨練」。與沈尚弘結識近20年的保瑞董事長盛保熙說，沈尚弘的好學與意志力是獨一無二的。
平日公務繁忙，不過沈尚弘維持規律的生活。晚上大約十時前就寢，早上四時左右起床，回覆電子郵件，「晚上已經很累了，腦筋不清楚，所以早上再回信，這樣員工們早上上班的時候，也會知道自己今天要做什麼事。」他接下來吃早餐，有時間也會閱讀，然後就是運動時間。
以往他週間會有一天早上打高爾夫球，兩天重訓，兩天沿河濱騎車（一天往南、一天往北），所有運動大約都花1小時左右，上午9時多就能進公司上班。週六則和車友騎不同的路線，週日有時會開車到台北近郊，享受駕車的樂趣。疫情期間則改成早上在家重訓或游泳。
敢冒險！發展企業第三曲線
從運動中，沈尚弘也領悟出許多經營的道理。例如，看似愈簡單的工作，愈容易掉以輕心；最得意的時候，最容易失敗。他說：「我四十五歲的時候，為了陪小孩，才開始學滑雪。滑雪有各種地形，例如黑線、雙黑線、黑色菱形等處難度較高，在這種地方我們會小心翼翼，但到了安全的地方，我們很容易鬆懈，我就因為這樣摔了跤，脊椎受傷，壓扁了1.2公分，還好沒傷到神經。」
喜歡挑戰新運動的冒險性格，也是事業成功的原因。為了讓企業經營更穩健，大亞發展企業的第三曲線，這條曲線通常和現在的核心能力比較沒有直接關係，而創投是不錯的選擇。大亞1998年自己成立創投，沈尚弘解釋說，發展新事業可能需要甚至數十億元的龐大資金，也很難設停損點；但創投可以投資5千萬、1億元，量力而為；它可以槓桿很多外部資源，又能控制風險。
不過，沈尚弘不會獨斷，大亞總管理處總經理陳重光說：「沈董常常和高階主管私下交流溝通，無論是用通訊軟體或面對面直接溝通，因為他很重視高階主管回饋的意見，作為決策的重要參考。」
大亞投資保瑞，去年處分部分持股，獲益達5.29億元。盛保熙說：「我請他評估保瑞，希望創投可以投我們，雖然是朋友，他依舊請團隊來做專業評估，做了非常完整的分析。當時他們公司內部對生技業的投資似乎不是很熟，但沈董說這項投資如果賺錢，算大家的，但如果成績不好，算在他頭上。他這樣負責任的態度，讓我非常佩服。」
雖說不墨守成規，勇於冒險是企業主的重要性格之一，不過就像挑投資對象一樣，沈尚弘會慎選嗜好，例如開飛機就是他不會嘗試的事，因為「跌倒以後會爬不起來」。雖然潛水也有一點危險，但是潛水有教練，也可以去熟悉的海域；而開飛機要先學跳傘，否則一個人開飛機如果出狀況，風險非常大。他笑說：「我另一個好友開設訓練飛機駕駛員的學校，我也不敢投資，因為萬一投資他，我就會想學開飛機。」
2008年和2015年公司都出現虧損時，沈尚弘依舊正面思考：好日子要過，不好日子也要過，要平常心、有韌性和耐心；失意的時候，每天起床會覺得「太好了，不好的日子又少一天，離好日子要來的時候又更接近了。」陳重光指出，2015年為了激勵員工士氣，公司甚至加薪，因此凝聚了向心力。
很積極！盡力做好每一件事
根據《財訊》雙週刊報導，約30年前，沈尚弘曾經聽投資專家邱永漢的演講，讓他印象非常深刻。當時邱永漢說，希望活到平均年齡就好，否則太早走太可惜了，太晚走又沒有朋友來送他最後一程。這番話讓他想到：「如果我只要活到台灣男性平均年齡，只剩十多年，剩下來的時間都很珍貴，我一定要好好利用。」
盛保熙說：「我很佩服他在家庭與事業之間取得平衡，和妻子、孩子、朋友的關係都非常好。」採訪當天，沈尚弘帶了一個攝影包，裡面有兩台一模一樣的相機，一台拍黑白照片，一台拍彩色照片，因為當天下班後要去拍他的小孫女。
不過精通相機的他也說：「現在手機功能進化，其實很多時候都用手機隨手拍了。而且iPhone有Live Photo的功能，那個拍我的小孫子最好用，因為小孩子好動，你可以從裡面捕捉他們的神韻。」
沈尚弘常對員工說：「說我們相信的，做我們說的」，也鼓勵員工「不要怕失敗，不停摸索、嘗試，就算跌倒了也要抓一把沙，思考可以從錯誤中學習到什麼。」他的人生哲學就是：謀事在人，成事在天，盡力做好每一件事，接下來就要開心地過每一天。
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