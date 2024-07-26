逛全家變身富翁！全家5、6月發票「開出2組千萬獎」：買咖啡就中
113年5-6月期統一發票昨（25）日開獎，全家便利商店本期中獎發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，分別獎落「全家」福興福利店、龜山龍壽店，消費者分別僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲就幸運中大獎。
記者鍾怡婷/綜合報導
特獎200萬元則開出1組，獎落「全家」大甲幼獅店，幸運得主花費165元購買咖啡等商品就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」湖口力成店、高雄武聖店、仁德大甲店、八里龍米店開出，消費者最低僅花費20元購買瓶裝水就成為頭獎得主。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，獎落於「全家」松民店；幸運得主花費232元購買鮮食、私品茶即獲得100萬大獎，相當幸運。
【統一發票113年5月、6月開獎號碼】
特別獎號碼：86396830
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：53267964
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼： 39635796、98978859、55566054
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。