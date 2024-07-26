高雄人狂PO「尋車牌文」成另類災情 監理所：儘速報案防不當利用
凱米颱風來勢洶洶，帶來豪大雨，也使高雄不少區域出現淹水情況。結果，颱風過境後，地方社團竟出現10多則「車牌協尋文」，引發網友一陣討論，笑說「我記得以前都是拍一些積水照，現在都是拍車牌照」。對此，高雄市區監理所提醒民眾，丟失車牌應儘速報案，若找不回車牌，可持報案單、車主身分證明文件、印章、行照等資料到監理所換領新牌。
記者魏妤庭／台北報導
凱米颱風帶來豪大雨襲擊中南部，加上適逢漲潮，使得高雄不少地區淹水災情頻傳。由於淹水期間，有不少車輛涉水通過後，發現自家愛車的車牌不見了，紛紛到地方社團《高雄大小事》PO文，不僅讓網友逗趣表示，是不是太久沒有放颱風假，以前都是拍積水照，現在是拍車牌照。連該社團的管理員也無奈表示，「為什麼一堆人在找車牌，這5、6年審那麼多文，從沒有遇過那麼多找車牌的文」。
這也讓不少網友納悶提問，車牌都有螺絲鎖著，為什麼會掉下來？有人回應指出，因為新式車牌較薄，高速衝過積水，水中阻力造成螺絲及基座斷芽，車牌就奔噴掉了。也有人查詢Google表示，車輛涉水行駛時，水中阻力是路面空氣阻力的數百倍，即使採用雙螺絲固定的車牌，也可能因為水流衝擊而容易脫落。
對此，高雄市區監理所表示，若有撿到脫落車牌的民眾，請將車牌交給當地警察機關，由警察機關轉交回監理所站，或連繫車主取回。並提醒丟失車牌的民眾，為了避免車牌遭他人不當利用，車主應儘速到警察機關報案。若找不回車牌，可持報案單、車主身分證明文件、印章、行照等證件資料，前往公路監理機關辦理車輛實車查核後，換領新牌。