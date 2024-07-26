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大聯盟驚天交易！光芒隊Randy Arozarena被換到水手找來3名球員

▲光芒新生代重砲Randy Arozarena，被交易到水手，一口氣換來3位球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒新生代重砲Randy Arozarena，被交易到水手，一口氣換來3位球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Randy Arozarena前往水手！根據美國媒體《ESPN》消息來源透露，西雅圖水手正在完成一項交易，從坦帕灣光芒隊獲得外野手Randy Arozarena，多家媒體也都跟進，根據消息來源，光芒隊將獲得外野手Aidan Smith、右投手Brody Hopkins和一名待定球員。Arozarena是一位擁有6年大聯盟經驗的球員，他將加入目前在美國聯盟西區僅落後休士頓太空人1場的水手隊。本賽季他打擊率僅為.2131，但已有15支全壘打，37打點。

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Aidan Smith跟Arozarena是交易主菜　其餘兩位是配菜

2020年10月28日，Arozarena在季後賽敲出10支全壘打，為大聯盟在季後賽敲出最多轟的菜鳥球員。他也拿下季後賽美聯MVP。

生涯曾待過紅雀，Arozarena在2021年獲得美國聯盟年度最佳新人獎，當時他打擊率為.274，擊出了20支全壘打和69分打點

Aidan Smith是一名20歲的外野手，去年在MLB選秀中被選中，現在1A的表現不錯，本賽季打擊率為.284，擊出了9支全壘打，42分打點，63分得分以及28次盜壘。

22歲的Brody Hopkin也是去年第六輪被水手選中，他本賽季在1A的表現也很出色，18場先發中取得了4勝3敗的成績，ERA為2.90，並在83.2局的投球中三振95人。


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