大聯盟驚天交易！光芒隊Randy Arozarena被換到水手找來3名球員

Randy Arozarena前往水手！根據美國媒體《ESPN》消息來源透露，西雅圖水手正在完成一項交易，從坦帕灣光芒隊獲得外野手Randy Arozarena，多家媒體也都跟進，根據消息來源，光芒隊將獲得外野手Aidan Smith、右投手Brody Hopkins和一名待定球員。Arozarena是一位擁有6年大聯盟經驗的球員，他將加入目前在美國聯盟西區僅落後休士頓太空人1場的水手隊。本賽季他打擊率僅為.2131，但已有15支全壘打，37打點。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Aidan Smith跟Arozarena是交易主菜 其餘兩位是配菜2020年10月28日，Arozarena在季後賽敲出10支全壘打，為大聯盟在季後賽敲出最多轟的菜鳥球員。他也拿下季後賽美聯MVP。生涯曾待過紅雀，Arozarena在2021年獲得美國聯盟年度最佳新人獎，當時他打擊率為.274，擊出了20支全壘打和69分打點。Aidan Smith是一名20歲的外野手，去年在MLB選秀中被選中，現在1A的表現不錯，本賽季打擊率為.284，擊出了9支全壘打，42分打點，63分得分以及28次盜壘。22歲的Brody Hopkin也是去年第六輪被水手選中，他本賽季在1A的表現也很出色，18場先發中取得了4勝3敗的成績，ERA為2.90，並在83.2局的投球中三振95人。張育成加盟中職還有一關！光芒絕不白白放手 買斷金富邦悍將要喬MLB／Schmidt繳6.2好投！Rizzo開轟打回全部分數 洋基2：0退光芒連大谷翔平都生氣了！大聯盟主審「超離譜」判決 讓道奇隊傻眼大谷翔平又奪第一！大聯盟球員匿名投票結果出爐：就是比不上他