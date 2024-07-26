《換乘戀愛2》李娜妍「打卡在台灣」！穿雨衣抗強颱：很累但有趣
南韓戀愛實境秀節目《換乘戀愛》播出後，捧紅了許多素人帥哥、美女，而參與《換乘戀愛》第二季的素人李娜妍，憑著姣好的外貌，也獲得不少粉絲的支持與喜愛。李娜妍原本在電視台工作，因為出演實境秀節目後而讓她知名度大開，工作邀約增加了許多，在韓國受到大眾青睞，連在台灣也有許多粉絲。不料，李娜妍25日竟突然打卡在台灣，還曬出自己在颱風天穿著雨衣的照片，引起網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
李娜妍在25日突然透過IG發出限時動態，並打卡在台灣的台北，從限動中可以看到，她身穿白色雨衣，對著鏡頭做出嘟嘴的可愛表情。不過值得注意的是，李娜妍這一次來到台灣，似乎不是因為私人旅遊來台，她在限動中寫道：「雖然很累，可是很有趣。」還用了攝影機的貼圖，疑似是來台灣參加節目錄製，或是拍攝Youtube的影片。
而這一次李娜妍來台灣，剛好碰上了強颱凱米襲台，讓她只能穿著雨衣出場，一邊感受台灣的颱風天。另外，李娜妍的男友南熙斗看起來並沒有跟她一起來台灣，讓許多粉絲看了都直呼可惜：「怎麼沒有一起來！」、「感覺她應該是來工作的啦」、「男友沒有一起來，是來工作的機率很高」、「剛好碰到颱風，看來娜妍要遇水則發了」、「希望下次可以看到娜妍跟男友合體來台灣。」
事實上，戀愛實境秀節目《換乘戀愛》在2021年播出第一季時，因為製作單位讓一群已經分手的男女朋友再度重逢，讓參與演出的來賓看著前任在節目中另尋新歡，或者與前任再度復合，新穎的內容受到大眾關注與喜愛，出演的素人們也因此走紅，在南韓跟台灣都累積了不少知名度，後續播出的第二季與第三季也都吸引大批觀眾觀看與討論。