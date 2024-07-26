小米首款小摺疊機MIX Flip登台！售3萬有找 鏡頭、電池規格公開
小摺疊台灣準備進入大混戰時代，三星Galaxy Z Flip6和Motorola razr 50陸續加入台灣市場，很快的小米首款直式掀蓋小摺疊機MIX Flip也加入戰局，今（26）日公布台灣售價12＋512GB 為2萬9999元，以同樣高規處理器的摺疊機來看，壓在3萬的售價會是目前最便宜的機種，即日起至8月1日開放預購。
記者周淑萍/綜合報導
小米創辦人雷軍日前在中國發表旗下首款直式摺疊機MIX Flip，台灣也快速於今（26）日宣布在台上市。MIX Flip摺疊機和其他小摺疊機的差異，包含了使用徠卡影像系統的雙50MP鏡頭，電量超車，配置4780mAh，封面螢幕同樣採用直式操作介面，價格和同為第三代驍龍8旗艦處理器相比，2萬9999元相對價格更具有競爭力。
小米 MIX Flip摺疊機不忘加入充滿加值力的徠卡影像技術，搭載雙50MP鏡頭，主鏡頭採用Summilux f1.7鏡頭，強調可強化逆光、低光等在光元的拍攝能力；長焦為2倍焦段的3P+3P浮動式微距功能長焦，可拍攝最近9公分，2倍焦段可營造人像散景效果。
MIX Flip提供黑、紫二色，單一12GB RAM+512GB儲存版本，建議售價為29,999元，即日起至2024年8月1日早鳥預購享提供24個月保固、國際保固、6個月螢幕碎裂保固、機場貴賓服務一次、3個月YouTube Premium會員，並加贈多變保護殼、小米體重計。
採用Snapdragon 8 Gen 3 旗艦處理器，4780mAh電量，外螢幕為4.01吋，支援全螢幕鍵盤輸入，不必展開螢幕就能輸入訊息，和接聽電話，展開後的內螢幕尺寸是6.86吋，解析度1.5K，支援2160Hz PWM+DC調光，內部採用UTG超薄柔性玻璃。
預購早鳥優惠，台灣小米MIX Flip提供黑、紫二色，12GB RAM+512GB版本，售價為2萬9999元，即日起至8月1日早鳥預購享提供24個月保固、6個月螢幕碎裂保修、3個月YouTube會員，並加贈保護殼、小米體重計。