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同島一命救災同心！盧秀燕連線陳其邁　盤點資源支援高、彰、南

▲盧秀燕表示將全力配合中央調度，支援南部重災區。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
▲盧秀燕表示將全力配合中央調度，支援南部重災區。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）

記者顏幸如／台中報導

繼接到行政院長卓榮泰電話，台中市長盧秀燕昨天主動致電高雄市長陳其邁，關心南部災情，陳其邁透露已請求中央支援。經盤點後，台中市可望調度環保局資源協助災後衛生清理工作。至於支援南部的5部大型抽水機，已經出發前往台南；另會支援中型抽水機給鄰近的彰化縣。

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▲盧秀燕到海線沙鹿地區視察，民眾和她分享颱風夜遇到的各種狀況。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
▲盧秀燕到海線沙鹿地區視察，民眾和她分享颱風夜遇到的各種狀況。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
台中市今（26）日一早仍下雨，近11時雨勢暫停，盧秀燕到海線沙鹿地區視察，大部份積水已退。媒體問及昨天她打電話給高雄市長陳其邁一事，盧秀燕表示因為南部災情非常嚴重，半個城市都淹掉了，所以主動問陳其邁有沒有什麼需要幫忙，他透露已經請求中央支援。

兩人討論到南部水退以後，很多民眾會將泡爛的家具物品搬出來，屆時街頭到處是廢棄物，單獨縣市的能量可能一時清不完，因此台中市環保局系統若有餘裕，可以去支援南部清理家園。

盧秀燕說，上午她特別去視察環保局整備工作，包括抓斗車可以幫忙清理大型廢棄物，就等中央指派。她表示中部災情相對不嚴重，台中可以把有餘裕、備用的的部分先支援南部，原則上都配合中央的調度。

▲盧秀燕視察環保局整備工作，認為抓斗車適合支援南部災後清理工作。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
▲盧秀燕視察環保局整備工作，認為抓斗車適合支援南部災後清理工作。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
她提到中央水利署昨天打電話，請求台中市支援抽水機。台中全市部署26部大型抽水機，到現在還沒撤，另有5部備用機，原是故障時要替換上場，由於26部目前維持正常，因此這5部配合中央指派前往台南，昨夜已連夜出發。

彰化縣今天也來請求支援，盧秀燕表示還有中型備用機，現在沒派上用場，將會調度給彰化使用。
 

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