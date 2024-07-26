▲台北酒吧｜8家台北運動酒吧推薦、2024夏天最強體育賽事這裡看！

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The Fox Kitchen&Bar
The Fox Kitchen & Bar 是一間位於大安區新開的酒吧，擁有6台電視，其中更包括市內最大的8公尺大螢幕，直播所有體育賽事！更是生日派對、活動和與朋友聚會的絕佳場地。這家很多客人都是熱愛運動的外國人，為了播國外的運動賽事，店家常會延長營業到半夜，相信喜歡和大家一起追體育賽事的你們絕對會熱愛這種氛圍！
除了餐廳氛圍和調酒，The Fox Kitchen & Bar 的料理也完全不馬虎，是由美籍主廚打造，嚴選新鮮蔬菜，從醬汁到肉排都使用自家特製，美味多汁且道地美式狐狸雙層smash burger披薩和台北圓山花博Maji知名深夜披薩店Roos pizza Bar團隊合作，提供多種的口味直到深夜，小編私心最推薦生火腿芝麻葉披薩！
水牛城炸雞小漢堡更是經典的美式Bar Food，香濃特製水牛醬汁包裹鮮炸雞腿肉，酸辣開胃。雞翅更是提供芒果鬼椒醬、水牛城醬、蜂蜜BBQ、卡瓊醬、蜂蜜芥末、泰式辣椒等多達6種醬汁選擇！運動酒吧不可或缺的調酒則是大力推薦：Whisky Sour、Margarita、Moscow Mule、以及周董最愛的Mojito！
The Fox Kitchen & BarSPORTS NATION
地址：台北市大安區安和路二段100號1樓
電話：02-2325 4433
營業時間：星期一～四 11:00–01:00、星期五～六 11:00–02:00、星期日 10:00–00:00
社群：臉書、IG
大巨蛋迎來了新地標，SPORTS NATION！這裡的電子酒精交易所設計吸引了無數體育愛好者前來打卡。
耗資五千萬，這個新潮空間結合了運動、潮流與時尚元素，帶來輕奢的氛圍。寬敞時尚的餐廳無縫連接球場、餐飲與酒吧，中間設有8.3米寬的環狀螢幕，隨時播放各種運動賽事及最新潮流資訊，零死角的視野讓你彷彿置身比賽現場！
店內設有兩個可容納25人的包廂，配有電視螢幕和KTV設備，可單獨使用或打通合併。此外，還有半包廂式卡座、普通座位區和立飲區，共計232個座位。卡座區配有32吋螢幕，餐廳牆面亦可作投影使用，超大螢幕帶來震撼的觀賽體驗，無論是家庭聚餐還是中大型聚會包場都相當適合。
地址：台北市忠孝東路四段515號（台北大巨蛋潮美食公園 Gourmet Park D區1F）GB鮮釀 Gordon Biersch
電話：02-2760-0299
營業時間：11:00-00:00（最後點餐時間23:00）
如果你是啤酒控，絕對不能錯過GB鮮釀餐廳！這裡的啤酒堅持使用來自德國的高品質原料，全都是手工鮮釀，提供多種風味獨特的啤酒，如Lager、IPA和Stout，滿足各種喜好的啤酒迷。邊觀看精彩的賽事，邊享用這裡的鮮釀啤酒，不怕找不到乾杯的理由。GB鮮釀餐廳的菜單也十分豐富，包括經典美式漢堡、炭烤牛排和鮮蝦奶油麵等，讓你在觀賽之餘也能享受美食
GB鮮釀餐廳在台北有多家分店，大家可以依照自己的地理位置選擇適合的分店。其中大直店更是以底特律機場店（Gordon Biersch DTW Airport）」為設計概念，隨時播放最新的運動賽事和潮流資訊，讓顧客彷彿身歷其境地享受比賽的激情！
GB鮮釀the Chips
地址｜台北市信義區松壽路11號2樓(新光三越A11)
電話｜02-8786-7588
營業時間｜11:00-21:30、11:00-22:00（週五、六）
在台北以美式風格著稱的運動酒吧中，最不能錯過的就是The Chips！這家酒吧利用各種道地食材，烹製出多層次口感的美食，讓每位客人都有置身於溫馨鄉村小餐館的感覺。這份用心使得The Chips成為網友公認的十大必吃早午餐店之一。
這裡不僅提供豐富的美食，還有無限續杯的可樂，完美滿足美式溫馨風格的可樂控。最棒的是，酒吧內的電視和投影幕隨時播放著各種球賽轉播，讓你能一邊大口吃喝，一邊享受激動人心的賽事直播，完全就是聚餐看球賽的最佳選擇！
the Chips銅猴子 The Brass Monkey
地址｜台北市大安區光復南路280巷37號
電話｜02-2778-9993
營業時間｜10:30-22:00(一-五)/10:00-22:00(六-日)
喜歡各種運動賽事的朋友們，千萬不能不知道銅猴子！在這裡可以看見許多外國人的身影，因為這家店的氣氛非常吸引外國朋友前來，想要體驗跟外國人暢談運動賽事的朋友們，可以考慮把銅猴子列入口袋名單！對其他運動賽事有興趣的朋友們，也可以去銅猴子的官方網站、粉專查詢賽事轉播的預告，保證多到讓你不知道從何看起！
這裡不僅是運動迷的天堂，銅猴子的餐飲選擇也相當豐富。你可以享用多種風味的調酒和生啤酒，搭配經典的美式餐點，如披薩、漢堡和辣雞翅，讓你的觀賽體驗更加完美。特別推薦每週四的淑女之夜，和週二的拉丁之夜，這些活動都深受顧客喜愛。
銅猴子 The Brass Monkey查理運動酒吧
地址｜台北市中山區復興北路166號
電話｜ 02-2547-5050
營業時間｜17:00-00:00(一、三、日)/17:00-04:00(四)/17:00-02:00(五、六)/17:00-01:00(二)
「查理吧」是台北著名的老字號運動酒吧，擁有寬敞的空間和多台電視螢幕，讓顧客可以盡情享受各種運動賽事的直播。這裡會根據國內外重大運動比賽調整營業時間，例如NBA總冠軍賽期間，早上也會營業，因此建議在前往之前先聯絡店家確認營業時間。
除了精彩的比賽轉播，查理吧的調酒和食物品質也相當優良。這裡提供多種精釀啤酒和創意調酒，搭配豐富的美食選擇，如經典的美式漢堡、香脆的炸雞翅和各式披薩。這些美食與精心調製的飲品相結合，讓你在觀賽的同時也能享受美味餐點，感受熱鬧的氛圍！
查理運動酒吧Patio Gourmet Burgers & Craft Beer
地址｜11054台北市信義區基隆路二段151號
電話｜02 2736 8270
營業時間：19:00~02:00（週三～週日）
這家位於天母的Patio Gourmet Burgers & Craft Beer，不僅主打精釀啤酒和手打漢堡，還轉播各類體育賽事，是愛好運動賽事的朋友們的理想去處。如果你在家看體育賽事怕吵到家人鄰居，不妨來這裡吃吃漢堡、喝喝啤酒，並且與其他客人一起享受比賽的熱鬧氛圍。
Patio Gourmet Burgers & Craft Beer以其寬敞的室外座位和舒適的氛圍吸引了眾多顧客。這裡提供多種口味的精釀啤酒，例如比利時淺色愛爾啤酒和綜合果汁風味的芭芒柳水果啤酒，這些獨特的口味深受顧客喜愛。此外，這裡的餐點選擇豐富，包括招牌漢堡、起司薄餅和經典美式炸雞翅等，配合精釀啤酒，讓你的觀賽體驗更加完美。
Patio Gourmet Burgers & Craft Beer角落酒吧The Corner One
營業時間：星期一～星期日 7:30pm-3:00am
地址：台北市士林區中山北路六段431號
電話 : 02-28718807
角落酒吧（The Corner One）位於台北民生社區，是一個專業的運動酒吧，最多可容納40個座位和15個站位。這裡最大的特色在於使用日本的衛星訊號轉播球賽，提供運動迷最要求的合法及穩定的直播品質。酒吧經常舉辦以足球賽事為主的活動，非常適合喜歡足球的朋友們前來觀看和參與。
此外，角落酒吧還提供多種精釀啤酒和經典美式酒吧食物，如漢堡、炸雞翅和各類小食，讓你在觀賽的同時也能享受美味餐點。這裡的氣氛熱鬧友好，常常吸引眾多運動迷聚集，共同為喜愛的隊伍加油助威。
角落酒吧The Corner One提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
地址： 105台北市松山區健康路442號
營業時間：平日 18:00–01:00、週五～六 星期五 18:00–02:00
電話號碼： 02 2765 1150
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原文出處 : ReadyGo 台北酒吧｜8家台北運動酒吧推薦、2024夏天最強體育賽事這裡看！
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